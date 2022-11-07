Житель Северной Осетии оштрафован за комментарии в соцсети

07 ноября 2022, 17:27

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Суд оштрафовал жителя Северной Осетии на 20 тысяч рублей, признав его комментарии в соцсети разжиганием межнациональной вражды.

21-летний житель Северной Осетии признан виновным по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ему назначен штраф в 20 тысяч рублей, сообщила сегодня пресс-служба МВД Северной Осетии.

По версии силовиков, он на странице одного из новостных пабликов в соцсети разместил комментарии, "направленные на унижение достоинства человека и других лиц по признакам национальности".

"Данные высказывания были изъяты и направлены на лингвистическое исследование в ЭКЦ МВД по РСО - Алания. Согласно справке специалиста-эксперта, в данных текстах выявлены признаки возбуждения ненависти по национальному превосходству, а также высказывания побудительного характера, призывающих к враждебным действиям по мотивам межнациональной вражды", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

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