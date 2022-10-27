Меликов обрушился с критикой на противников поправок в Конституцию республики

27 октября 2022, 22:52

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал сегодня активистов, выступавших против принятия поправок в Конституцию республики, "деструктивными силами", предположив их корыстную или коррупционную заинтересованность. Одному из противников поправок, который на слушаниях призывал Меликова уйти в отставку, глава республики предложил отправиться добровольцем на Украину.

Как писал "Кавказский узел", сегодня парламент Дагестана принял поправки в Конституцию республики. Обсуждение поправок в республике проходило в напряженной атмосфере взаимных упреков, как со стороны противников изменений, так и со стороны властей. Противники поправок анонсировали митинг в день обсуждения законопроекта, но получили отказ мэрии. Глава Дагестана и спикер парламента обвинили в провокациях активистов, выступающих против изменений Конституции. Спикер парламента республики Заур Аскендеров заверил при этом, что законодательство республики исключает любую возможность решений о территориальных изменениях без согласия жителей республики "через референдум".

24 октября представителей общественных организаций и независимых СМИ не пустили на слушания по поправкам в Конституцию Дагестана, которые в формате круглого стола прошли в министерстве по делам национальностей. Не менее ста человек вышли на стихийный сход, требуя от властей разъяснить суть поправок. Лишь на круглом столе противники поправок смогли высказать свою позицию. Власти не пустили на слушания большинство активистов, так как полемика могла оказаться не в пользу властей, слушания носили формальный характер,, указали дагестанские журналисты и активисты.

Глава Дагестана Сергей Меликов выпустил сегодня видеообращение, посвященное принятым сегодня парламентом поправкам в Конституцию республики. Он указал, что поправки соответствуют изменениям Конституции России принятым в 2020 году, в том числе и поправка, связанная с обеспечением территориальной целостности республики Дагестан и ответственности за это главы республики.

"Никоим образом глава республики Дагестан в данном случае в моем лице, не снимает с себя ответственность за территориальную целостность республики. Но по юридическим нормам рассматривается это в неком другом аспекте. И к сожалению, многие наши граждане, те которых вовлекли в полемику по этому вопросу, путают юридические нормы государственной целостности нашей страны и незыблемости границ субъекта Российской федерации", - указал Меликов в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Он выступил с резкой критикой противников поправок. "Та полемика, которую попытались разыграть определенные деструктивные силы, она на самом деле не просто бесполезна, но и еще болезненна", - отметил Меликов. По его словам, к нему обращались участники военной операции на Украине, обеспокоенные событиями в республике. "Мне очень неприятно, то что отдельные "активисты" взяли на себя смелость вовлекать в эту бесполезную, ненужную и опасную полемику тех, кто должен сегодня думать о выполнении боевой задачи, сохранении своей жизни и жизни своих подчиненных", - заявил он в обращении.

В ходе обсуждения поправок в министерстве по делам национальностей Дагестана, на которую удалось попасть лишь нескольким противникам их принятия, один из активистов, Шамиль Абдулаев, призвал Сергея Меликова уйти в отставку. "Если глава республики не хочет взять на себя ответственность за территорию и сохранность республики, пускай уходит тогда. Если он пришел сюда защищать наши интересы, народа дагестанского, он должен был в первую очередь, он должен был самым первым сказать, что он против этих поправок", - сказал он.

Меликов особо обратился к Шамилю Абдулаеву. "Среди этих активистов я хотел бы выделить такого гражданина, как Шамиля Абдулаева, который на круглом столе от имени дагестанского народа высказывал некие претензии к этим поправкам. Уважаемый Шамиль, если ты действительно считаешь себя поборником чести, если ты действительно считаешь себя защитником нашего отечества в том числе республики в состав нашего отечества - пойди в военкомат, пройди медицинскую комиссию, оформи те документы, которые необходимы - и добровольцем с оружием в руках. Докажи, что ты представитель великого народа, который готов защищать его интересы в любой точке", - сказал он

Поправки, которые сегодня принял парламент, точно не несут никакой угрозы для Дагестана, заявил Меликов. Он призвал жителей республики "сдержанно и менее эмоционально" относиться к призывам тех, кому невыгодны существующие курс и стратегия развития Дагестана. "Потому что вполне возможно, эта стратегия не соприкасается с личными, корыстными, коррупционными интересами ряда людей, которые называя себя активистами и общественниками, пытаются вносить ложку дегтя в бочку меда", - отметил он.

Опрошенные "Кавказским узлом" юристы указали на риски принятия поправок Вопрос об изменении границ Дагестана по Конституции республики должен решаться на референдуме, но границы Дагестана с Чечней не установлены, и в аналогичной ситуации Конституционный суд России без референдума признал законным соглашение о границе между Ингушетией и Чечней, отметили они.

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