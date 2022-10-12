Журналисты поспорили о влиянии штабов помощи семьям мобилизованных на протестную активность в Дагестане

12 октября 2022, 04:10

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Открытие штабов помощи семьям мобилизованных жителей Дагестана не скажется положительно на снижении протестных настроений в республике, считают журналисты Гаджимурад Сагитов и Магомед Магомедов. Грамотная работа штабов по мобилизации и помощи семьям мобилизованных поможет снизить возможные протестные настроения в регионе, придерживается иного мнения их коллега Милрад Фатуллаев.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября мэр Махачкалы Салман Дадаев сообщил, что для поддержки семей мобилизованных в городе создан штаб, который возьмет на себя решение их проблем. Пользователи сети сочли слова мэра пиаром, усомнившись в реальности такой поддержки. 10 октября глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что семьи мобилизованных жителей республики получат в качестве поддержки по 100 тысяч рублей.

Главная сегодняшняя задача дагестанского общества – это недопущение взаимной ненависти и предотвращение градуса внутреннего напряжения, прокомментировал 11 октября корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор еженедельника «Новое дело» Гаджимурад Сагитов создание в Махачкале штаба помощи семьям мобилизованных.

«Любая акция, направленная на поддержку представителя дагестанского общества, нуждающегося в нашей помощи, может быть расценена только положительно», - отметил он.

25 и 26 сентября в Махачкале прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. Правозащитники сообщили о десятках уголовных дел после протестов. К 8 октября не менее 148 человек были признаны виновными в нарушениях порядка проведения публичных мероприятий, 102 дела возвращены в полицию.

Сагитов также отметил, что и в других районах существует практика помощи семьям мобилизованных. «Во многих районах есть такая практика. Создаются группы [в социальных сетях]»,- рассказал Сагитов.

В качестве примера он назвал Казбековский район. Однако, по мнению Сагитова, едва ли создание подобных штабов поспособствует снижению протестной активности среди населения.

Главный редактор РИА «Дербент» Милрад Фатуллаев считает, что инициатива мэрии Махачкалы по созданию штаба для поддержки родственников мобилизованных не является экстраординарным шагом. «Это общероссийская практика, которая начала осуществляться с момента организации частичной мобилизации и даже несколько раньше», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист отметил, что во исполнение указа Путина о мобилизации в республике должна была быть создана соответствующая комиссия, однако она еще не создана. Тем не менее он предположил, что подобная комиссия скоро будет создана и возглавит ее сам Сергей Меликов.

Он отметил, что региональные и муниципальные власти могут самостоятельно организовывать штабы для помощи родственникам мобилизованных, и оказывать они должны определенные виды помощи, которые прописаны в федеральном законодательстве. В этом плане опыт Махачкалы, возможно, будет перенесен и на другие муниципалитеты региона. «Скорее всего, эти штабы будут реализовывать тот комплекс мер поддержки родственников, который в этих документах прописан», - считает Фатуллаев.

Он также отметил, что в случае, если штабы по мобилизации и штабы помощи родственникам мобилизованным будут работать правильно, это поспособствует снижению возможных протестных настроений в регионе.

Заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов инициативу создания штаба помощи семьям мобилизованных оценил положительно. "Семьи, откуда уходит на военные действия отец семейства, нуждаются в поддержке. Как материальной, так и психологической", - отметил журналист.

По его мнению, опыт мэрии Махачкалы будет транслироваться и на другие муниципалитеты региона. "Масштабирование этого опыта будет обязательно, потому что такие штабы - это результат требований руководства республики",- отметил он.

По мнению Магомедова, подобные инициативы, впрочем, не повлияют на протестные настроения в республике. "На протестные настроения влияют иные факторы. Этот никак не влияет ни в какую сторону", - убежден журналист.

Напомним, что глава Дагестана Сергей Меликов 28 сентября заявил, что события в Махачкале нельзя назвать протестами, так как "никаких лозунгов не было", а опубликованные в интернете кадры, на которых видны силовые методы разгона полицией митингующих, Меликов назвал срежиссированными. "Были оскорбления сотрудников полиции, были оскорбления органов власти – это же не протест. Это хулиганство, это нарушение общественного порядка. Больше того, когда сотрудники полиции, если вы посмотрите на те же срежиссированные ролики. (...) Их сегодня выставляют какими-то… Они, оказывается, детей били, они, оказывается, девочек били. У кого-то есть какие-то кадры, наверняка, постановочные", – сказал Меликов.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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