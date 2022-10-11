Уроженец Ростовской области погиб на Украине

11 октября 2022, 01:29

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Контрактник Дмитрий Ушанев погиб в боях на Украине, сообщила администрация Родионово-Несветайского района. С начала военной операции власти подтвердили гибель там как минимум 47 уроженцев Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", писал, что, по данным администраций Матвеево-Курганского и Аксайского районов, старший прапорщик Александр Готвих и рядовой Артем Пастухов погибли на Украине. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель не менее 46 уроженцев Ростовской области.

Во время выполнения боевой задачи на Украине 4 октября погиб 24-летний уроженец слободы Барило-Крепинская Дмитрий Ушанев, сообщила 10 октября в своем Telegram-канале администрация Родионово-Несветайского района.

После окончания школы в 2016 году он был призван в Вооруженные силы, а затем остался служить по контракту, говорится в сообщении.

Ушанев участвовал в контртеррористической операции в Сирии, был награжден за боевые заслуги орденом Жукова. С начала специальной военной операции был командиром орудия гаубичного самоходно-артиллерийского взвода, сообщили в администрации.

Таким образом, с начала специальной военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 47 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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