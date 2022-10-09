Канатная дорога остановлена на курорте "Эльбрус"

09 октября 2022, 10:40

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Одна из канатных дорог на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии закрыта из-за ухудшения погоды.

Как писал "Кавказский узел", 5 октября администрация "Эльбруса" сообщила, что канатная дорога Мир - Гарабаши закрыта из-за ухудшения погоды. Позднее в тот же день были остановлены и остальные канатные дороги. Все они возобновили работу на следующий день.

Канатная дорога Мир - Гарабаши закрыта "по погодным условиям", сообщила сегодня в 10.04 мск администрация курорта "Эльбрус" в своем Telegram-канале.

Ранее администрация курорта предупредила в своем Telegram-канале, что канатные дороги могут быть закрыты в случае ухудшения погодных условий.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня умеренный дождь при температуре воздуха +2 градуса, скорость ветра 4 метра в секунду. В ночь на 10 октября ожидается также умеренный дождь, температура воздуха повысится до +4 градусов, ветер стихнет до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Кавказского узла" "Эльбрус — патриарх Кавказских гор".

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