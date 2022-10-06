Канатные дороги на курорте "Эльбрус" возобновили работу

06 октября 2022, 12:33

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Все канатные дороги на горнолыжном курорте, остановленные из-за ухудшения погоды, сегодня возобновили работу, сообщила администрация "Эльбруса".

Как писал "Кавказский узел", 5 октября администрация курорта "Эльбрус" сообщила, что канатная дорога Мир - Гарабаши закрыта из-за ухудшения погоды.

Сегодня на курорте работают все канатные дороги, сообщила администрация "Эльбруса" в 11.11 мск в своем Telegram-канале.

Ранее, 5 октября, администрация курорта сообщила, что вслед за канатной дорогой Мир – Гарабаши остановлены и остальные канатки. "Все канатные дороги закрыты по погодным условиям. Подъем будет осуществляться только для альпинистов", - отмечалось в публикации, размещенной в Telegram-канале администрации в 11.21 мск 5 октября.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня слабый дождь при температуре воздуха +2 градуса, скорость ветра 3 метра в секунду. Такая же погода ожидается и в ночь на 7 октября. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

Эльбрус — это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Кавказского узла" "Эльбрус — патриарх Кавказских гор".

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