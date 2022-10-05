Канатная дорога закрыта на курорте "Эльбрус"

05 октября 2022, 10:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Одна из канатных дорог на горнолыжном курорте закрыта из-за ухудшения погоды, сообщила администрация "Эльбруса".

Как писал "Кавказский узел", 3 июня правительство Кабардино-Балкарии сообщило, что в благоустройство туристических зон и национальных маршрутов, а также в развитие пляжного отдыха и инфраструктуры курортов в этом году запланировано вложить 255 миллионов рублей. 7 июня правительство республики объявило, что на курорте "Эльбрус" начато строительство парковки на 800 машиномест.

Эльбрус — это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Кавказского узла" "Эльбрус — патриарх Кавказских гор".

Канатная дорога Мир - Гарабаши закрыта "по погодным условиям", сообщила сегодня администрация курорта "Эльбрус". "Подъем альпинистов будет осуществляться до станции Гарабаши", - говорится в публикации, размещенной в 10.28 мск в Telegram-канале курорта.

Ранее администрация курорта предупредила в своем Telegram-канале, что канатные дороги могут быть закрыты в случае ухудшения погодных условий.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня умеренный дождь при температуре воздуха +2 градуса, скорость ветра 4 метра в секунду. В ночь на 6 октября ожидается слабый дождь, температура воздуха понизится до +1 градуса, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.