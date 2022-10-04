Родители учеников заступились за уволенного учителя в Марнеули

04 октября 2022, 13:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Против учителя грузинского языка в селе Кирихло Марнеульского муниципалитета Рахмана Мусаева, который поставил учеников на колени, возбуждено уголовное дело. Некоторые родители пришли к школе и потребовали вернуть Мусаева на работу.

Как писал "Кавказский узел", 2 октября стало известно, что в Марнеули был уволен школьный учитель, который поставил учеников на колени и распространил фото их наказания.

МВД Грузии возбудило уголовное дело против Рахмана Мусаева - учителя грузинского языка в школе села Кирихло Марнеульского района, который поставил четыреклассников на колени из-за плохо выученного урока, пишут "Новости-Грузия".

Следствие ведется по статье о понуждении (статья 150 УК Грузии).

Мусаев является депутатом сакребуло Марнеули от "Грузинской мечты". После увольнения из школы он планирует оставить свою должность в муниципальном собрании. "Он написал заявление о приостановлении своих полномочий в городском собрании. Так что он понял ошибку, которую совершил, сам принял решение и написал заявление", - сообщил председатель сакребуло Марнеули Амиран Гиоргадзе.

В то же время родители учащихся школы выступили против увольнения Мусаева. Некоторые из них собрались 3 октября у школы и потребовали вернуть его на работу. Один из участников акции заявил, что "другой учитель не сможет также учить их детей". "Я окончил эту школу и не знаю ничего, кроме слова "привет" на грузинском. Дети хорошо изучают грузинский язык", - приводит его слова "Марнеули ФМ".

Другой участник заявил, что Мусаев - "очень хороший учитель". "Он преподавал грузинский язык в четвертом классе, работает в школе уже более десяти лет", - отметил он.

В то же время некоторые жители села утверждают, что родителей заставляют выходить на улицу и протестовать против увольнения учителя. Активистка Самира Байрамова заявила, что в противном случае их детям угрожают проблемами в школе "Родителей принуждают и, как видно, им угрожают", - написала она в соцсетях.

Напомним, что ранее азербайджанцы Грузии жаловались на нехватку педагогов, преподающих на азербайджанском языке, и учебников на азербайджанском языке. Кроме того, из-за нерешенности социально-экономических проблем азербайджанское население мигрирует в Азербайджан, и это тоже приводит к закрытию школ на азербайджанском языке.

По данным НПО "Центр по обучению и мониторингу прав человека", распространенном 25 марта, указано, что в регионе Квемо Картли 41,8% населения – этнические азербайджанцы, 5,1% - армяне, из них – 57,7% - жители сел. В частности, в Марнеульском районе проживает 87% азербайджанцев, в Болнисском – 63,4% азербайджанцев и 5% армян. В регионе Самцхе-Джавахети 50,5% населения – этнические армяне, из них 65,9% - жители сел. В регионе Кахети 10,2% - этнические азербайджанцы, они компактно проживают в Гурджаани, Лагодехи и Телави.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.