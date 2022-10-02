Учитель в Грузии уволен после фото с наказанием учеников

02 октября 2022, 22:29

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Уволен школьный учитель в Марнеули, поставивший учеников на колени и распространивший фото наказания детей.

Инцидент произошел в школе Марнеульского муниципалитета.

Учитель грузинского языка наказал школьников за то, что они плохо выучили урок. Педагог также сфотографировал 12 детей, которые стоят коленях, и поделился фото со своими родственниками, сообщило сегодня издание Aktual.ge.

Директор Марнеульского муниципалитета сообщил, что учитель подал заявление об увольнении, которое объяснил проблемами со здоровьем. "Некоторое время назад он перенес операцию, а теперь пришел, подал заявление об уходе и сказал, что больше не хочет работать в школе из-за проблем со здоровьем", - привело его слова издание.

Директор также сказал, что занимается расследованием инцидента с наказанием школьников. "Связывался с родителями. Они сказали, что их дети не говорили об этом дома", - рассказал он.

"Кавказский узел" также писал, что 26 мая 16-летняя девочка из Тбилиси, которая была со школьной экскурсией в Лагодехском заповеднике, упала в реку, и ее унесло течением. Тело девочки удалось найти на следующий день. В августе суд приговорил к трем годам условно классного руководителя, сопровождавшего школьную экскурсию в Лагодехский заповедник. Второго учителя суд оправдал.

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