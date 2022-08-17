Водопад на реке Ниносхеви, где погибла школьница. Фото: Agency of Protected Areas (Georgia) / FB https://www.facebook.com/protectedareas.ge/photos/a.874206575979281/2290762497657008/?type=3&theater

17 августа 2022, 09:13

Учитель осужден в Грузии после гибели школьницы на экскурсии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд приговорил в трем годам условно классного руководителя, сопровождавшего школьную экскурсию в Лагодехский заповедник, во время которой утонула 16-летняя девочка. Второго учителя суд оправдал.

Как писал "Кавказский узел", 26 мая 16-летняя девочка из Тбилиси, которая была со школьной экскурсией в Лагодехском заповеднике, упала в реку и ее унесло течением. Тело девочки удалось найти на следующий день.

Гурджаанский районный суд 16 августа огласил решение по делу о гибели школьницы из Тбилиси в мае 2019 года во время экскурсии в Лагодехском заповеднике. Обвиняемые - двое учителей, которые сопровождали школьников на экскурсии. Они обвинялись по части 2 статьи 220 Уголовного кодекса Грузии (халатность, которая привела к смерти), сообщают "Новости-Грузия".

Учитель физкультуры признан невиновным, классный руководитель же признан виновным и приговорен к трем годам лишения свободы условно, информирует "Грузия-онлайн".

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Примечание:

"Турист спасен в горах Грузии", "Шестеро туристов пострадали при ДТП с автобусом в Грузии", "Двое детей утонули на востоке Грузии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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