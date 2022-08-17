Учитель осужден в Грузии после гибели школьницы на экскурсии

17 августа 2022, 09:13

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Суд приговорил в трем годам условно классного руководителя, сопровождавшего школьную экскурсию в Лагодехский заповедник, во время которой утонула 16-летняя девочка. Второго учителя суд оправдал.

Как писал "Кавказский узел", 26 мая 16-летняя девочка из Тбилиси, которая была со школьной экскурсией в Лагодехском заповеднике, упала в реку и ее унесло течением. Тело девочки удалось найти на следующий день.

Гурджаанский районный суд 16 августа огласил решение по делу о гибели школьницы из Тбилиси в мае 2019 года во время экскурсии в Лагодехском заповеднике. Обвиняемые - двое учителей, которые сопровождали школьников на экскурсии. Они обвинялись по части 2 статьи 220 Уголовного кодекса Грузии (халатность, которая привела к смерти), сообщают "Новости-Грузия".

Учитель физкультуры признан невиновным, классный руководитель же признан виновным и приговорен к трем годам лишения свободы условно, информирует "Грузия-онлайн".

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