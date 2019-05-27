Спасатели нашли тело грузинской школьницы

27 мая 2019, 12:59

Обнаружено тело 16-летней девочки, упавшей в реку во время школьной экскурсии в заповеднике, заявила сегодня Cлужба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

Как писал "Кавказский узел", спасатели с 26 мая вели поиски ученицы школы, которая упала в горную реку в Кахетии.

На водопаде Ниносхеви 16-летняя школьница во время экскурсии упала в реку и ее унесло течением. Полиция возбудила дело по статье о доведении до самоубийства (115 УК Грузии), сообщило МВД Грузии.

Спасатели обнаружили тело 16-летней девочки около водопада на реке Ниносхеви, заявила Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По данным ведомства, поиски велись всю ночь как на суше, так и в воде, несмотря на плохую видимость, быстрое течение и сложные метеоролические условия. В операции принимали участие около 100 человек. На рассвете к процессу подключилась группа водолазов, сообщает "Новости-Грузия".

Причиной трагедии стало несоблюдение правил поведения на территории заповедника, так как на охраняемой территории, по маршруту к водопаду Ниносхеви, сильно увеличен уровень воды в реке и повреждена инфраструктура. Администрация предупреждает об этом всех посетителей и предлагает использовать альтернативные дорожки для передвижения, со ссылкой на Агентство охраняемых территорий Грузии сообщило сегодня "Sputnik-Грузия".