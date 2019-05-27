27 мая 2019, 07:50

Школьницу унесло течением во время экскурсии в Грузии

Спасатели ведут поиски ученицы школы, которая упала в горную реку на экскурсии в Кахетии.

Сообщение об инциденте в Лагодехи поступило в полицию 26 мая.

На водопаде Ниносхеви 16-летняя школьница во время экскурсии упала в реку и ее унесло течением, передают 26 мая сообщение МВД республики "Новости Грузии".

К поискам ребенка приступили рейнджеры и группы спасателей из Лагодехи и Гурджаани, пишут со ссылкой на полицейских Newstbilis. Поиски школьницы идут непрерывно, работу спасателей осложняют сильное течение и дождь, отмечают правоохранители. Полиция возбудила дело по статье о  доведении до самоубийства (115 УК Грузии), говорится в сообщении.

"Кавказский узел" писал, что в марте 2018 года на берегу моря в курортном городе Батуми было обнаружено тело новорожденного ребенка. Правоохранительные органы начали расследование по статье об убийстве.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Лагодехи ожидается слабый дождь при температуре +17 градусов, ветер семь метров в секунду. В ночь на 28 мая прогнозируется умеренный дождь, температура понизится до +14 градусов, скорость ветра составит четыре метра в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Турист спасен в горах Грузии", "Шестеро туристов пострадали при ДТП с автобусом в Грузии", "Двое детей утонули на востоке Грузии".

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