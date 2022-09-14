Аналитики прокомментировали предварительные итоги голосования на Кубани

14 сентября 2022, 02:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Результаты голосования на выборах в Краснодарском крае были предопределены заранее, сам его процесс подстроен под определённых кандидатов, о чем говорят многочисленные нарушения, считает член движения "Голос"* Давид Канкия. Предварительные результаты выборов на Кубани показали, что расстановка политических сил практически не изменилась, за исключением оппозиции, влияние которой снизилось, указал аналитик Александр Кынев.

Как сообщал "Кавказский узел", в ходе выборов в Краснодарском крае зафиксированы множественные нарушения, однако избирательные комиссии фактически проигнорировали их. Краевое отделение партии заявило, что будет добиваться привлечения нарушителей к ответственности.

С 9 по 11 сентября на Кубани проходили выборы депутатов заксобрания, дополнительные выборы депутатов гордумы Краснодара, выборы депутатов гордум Новороссийска и Анапы, депутатов советов восьми районов и 24 поселений, а также глав 65 поселений. После обработки 99,9% протоколов, по данным избиркома, «Единая Россия» на выборах в заксобрание Кубани набрала 70,8% голосов. КПРФ набрала 10,7% голосов, ЛДПР - 6,6%, "Справедливая Россия — За правду» - 5,8%, «Новые люди» - 4,8%. По данным движения "Голос"*, за три дня голосования в крае зарегистрировано более 200 сообщений о нарушениях на выборах.

Член движения "Голос"* Давид Канкия отметил, что "масштаб фальсификации (при голосовании) соответствовал всем предыдущим выборам, а может, был даже выше". "Сообщения о нарушениях приходили на карту нарушений. Краснодарский край по ним занял второе место в стране, пропустив вперед только Москву", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Канкия отметил, что движение «Голос» выпустило заявление о том, что эти выборы не соответствуют демократическим стандартам. "Мы не можем признать, что они отвечают требованиям того, как должны проходить выборы в России", - сказал он.

Независимые наблюдатели по результатам работы на участках, в частности, сделали выводы, что силовое давление на членов комиссий, наблюдателей, кандидатов, их доверенных лиц и представителей СМИ возросло, следует из заявления на сайте движения. Кандидаты, их представители и представители СМИ в дни голосования столкнулись с массовыми попытками ограничить их в правах, практикой внесудебного удаления наблюдателей с избирательных участков сотрудниками полиции, в комиссии перестали содержательно реагировать на жалобы кандидатов и наблюдателей. "Мы вновь пришли к ситуации, когда наблюдатели и члены комиссий изначально воспринимают друг друга в качестве врагов и ждут взаимных провокаций", - говорится в заявлении "Голоса"*.

Как и ожидалось, выборы были подстроены под заранее назначенных властью кандидатов, отметил он. Канкия считает, что распределение мандатов произошло задолго до выборов.

Юрист Елена Диденко рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что 30 лет была членом с правом решающего голоса в избирательной комиссии (ИКМО) Сочи. Она сказала, что еще никогда не сталкивалась с тем, что происходило на выборах 11 сентября. «Если раньше пытались создать хоть какую-то видимость правдоподобности и законности выборов, то на этих выборах депутатов Законодательного собрания Краснодарского края [...] председатели УИК категорически отказывались, вопреки закону, соблюдать права наблюдателей и членов избирательных комиссий от КПРФ. Наблюдателей отказывались близко подпускать к дополнительным спискам, в которых вдруг появлялись двойники избирателей с других участков. «Горячая линия» краевой избирательной комиссии безмолвствовала, дозвониться туда было невозможно. Члены УИК с правом решающего голоса от КПРФ вдруг заболевали и не выходили на дежурства. Обучение наблюдателей и членов комиссии организовано не было, никто в этих участковых комиссиях толком даже не понимал свою ответственность", - сказала она.

Например, один из наблюдателей выехал с урной для голосования на дому с пятью-шестью бюллетенями на один час, а когда вернулся на участок, то обнаружил, что за это время там проголосовали около 150-ти избирателей, рассказала Диденко. "После написания жалобы, его «заклевали» члены из комиссии так, что у него поднялось давление и он ушёл домой до окончания выборов", - сказала она.

Политолог Геннадий Подлесный заметил, что предварительные итоги выборов на Кубани появились уже после того, как было обработано менее процента голосов избирателей. "Согласно информации на онлайн-табло, обработано меньше 1% голосов. Однако по итогам первых подсчетов, в лидеры вышла «Единая Россия»", - написал он поздно вечером в своем Telegram-канале.

Политический обозреватель и редактор "ФедералПресс" Андрей Гусий отметил, что партия КПРФ грамотно вписывает свои планы в повестку". "Делают они это, действительно, грамотно [...] КПРФ не признает итоги выборов по двум регионам – Краснодарский край и Омская область. Новость ежегодная, если посмотреть по поиску. В прошлом году они также частично не признали итоги в Москве. Имеют право делать такие заявления", - написал он в своем Telegrsm-канале. Гусий считает, что "не признавая итоги выборов в Краснодарском крае (партия) может отказаться от места в парламенте номер один в списках КПРФ". "Еще при формировании списка коммунистов от партии появилась информация, что номер один откажется от мандата. Теперь это можно сделать, сославшись на непризнание итогов выборов", - написал Гусий. При этом, даже если КПРФ не признает итоги выборов и откажется пара человек, мандаты партийцы сохранят, отметил он.

Независимый аналитик Александр Кынев считает, что «ничего неожиданного или неприятно-плохого (по итогам голосования) не произошло». По его словам, предварительные результаты выборов 11 сентября 2022 года похожи те, которые были до спецоперации.

В частности, на Кубани «сравнение только что прошедшего голосования с итогами предыдущих выборов» показало, что «почти ничего не изменилось, налицо лишь небольшие отклонения, а в реальности в 2017 году было в целом хуже».

«Фактически произошел откат в 2017 год с уходом части голосов системной оппозиции партии "Новые люди", которой в прошлом электоральном цикле ещё не существовало. Для таких регионов "плановой политики", как Кубань […] это неудивительно. Зато есть отличия по сравнению с тем, как голосовали [на Кубани] год назад на выборах Госдумы. То есть оппозиция никуда не исчезла, но откатилась по уровню влияния на несколько лет назад. По сути, это максимум, который могла дать жёсткая административная мобилизация, деморализация оппозиции и фактическая невозможность проводить агитационную кампанию в условиях запретов и ограничений. Но даже этот максимум получен в условиях фактической игры в поддавки со стороны основной части системной оппозиции, при низкой явке на участки. Явку "повысило" только электронное голосование», - приводит его слова "Радио Свобода"*.

Одним из важнейших результатов нынешней кампании стала резкая потеря электорального веса коммунистами, написал 12 сентября Кынев в своем Telegram-канале, комментируя предварительные итоги голосования в России. Он считает, что "это вызвано слишком явной поддержкой [...] специальной военной операции руководством компартии и его стремлением избавиться от нелояльных и независимых активистов, приносивших партии дополнительные голоса на предыдущих выборах".

"Кавказский узел" также писал, что один из самых громких инцидентов при голосовании на выборах произошел в Геленджике, где зампредседателя комиссии прятала под собой на стуле бюллетени, уже заполненные за одну из партий. Сотрудница комиссии была отстранена от работы, а найденные бюллетени учитываться не будут, заверил глава избиркома Кубани. На инцидент в Геленджике отреагировала председатель ЦИК России Элла Памфилова, потребовав выяснить мотивацию сотрудницы участковой комиссии. С просьбой вмешаться в ситуацию в Геленджике к Памфиловой обратилась кандидат в депутаты заксобрания Илона Грачевская, которая заявила, что наблюдатель Татьяна Маментьева была выдворена с участка в Геленджике после того, как обнаружила, что сотрудница участковой комиссии прятала заполненные бюллетени.

Закон предусматривает до четырех лет лишения свободы за фальсификации на выборах, но сотрудница комиссии в Геленджике, которая прятала заполненные бюллетени, вряд ли будет наказана, указал адвокат Михаил Беньяш. По делам о фальсификациях на выборах, если даже они доходят до суда, чаще всего выносятся оправдательные или символические приговоры, констатировал Давид Канкия.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесено Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** включен Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.