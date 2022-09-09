Число зараженных COVID-19 на Ставрополье выросло почти на 30 процентов за неделю

09 сентября 2022, 05:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ежедневно в Ставропольском крае регистрируется более 700 случаев заражения коронавирусом, более 730 пациентов лечатся в больницах, сообщил Минздрав края.

Как писал "Кавказский узел", 19 августа губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что число коек для пациентов с коронавирусом увеличилось до 470, примерно 10 процентов из них свободны.

Число коек для пациентов с COVID-19 власти Ставрополья стали сокращать в апреле 2021 года. В "ковидном" фонде оставалось тогда почти 1,8 тысячи коек, и четверть из них была свободна. Но в октябре 2021 года Ставрополье вошло в топ регионов с максимальной занятостью ковидных коек. В конце мая в больницах Ставрополья оставалось чуть более 350 коек для пациентов с коронавирусом. Однако в начале августа в регионе вновь стали разворачивать ковидные койки - к 6 августа их добавили 50.

Заболеваемость коронавирусом в крае за неделю увеличилась на 29 процентов, ежедневно регистрируется более 700 новых случаев коронавируса, сообщила замминистра здравоохранения региона Наталия Звягинцева. В стационарах лечатся 734 пациента с коронавирусом, из них 111 детей, отметила она.

"14 человек (взрослых) на сегодняшний день находятся в тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких у нас три пациента", - приводит 8 сентября слова замминистра ТАСС.

В каждой поликлинике Ставропольского края из-за роста числа амбулаторных больных коронавирусом возобновлена работа "горячих линий" и колл-центров, сообщил со ссылкой на Звягинцеву "Интерфакс".

Кроме того, время работы бригад и кабинетов неотложной помощи продлено в рабочие дни до 18:00 мск и в выходные - до 16:00 мск, сказала замминистра. По ее словам, запаса лекарств для лечения COVID-19 и респираторных заболеваний в аптеках Ставрополья хватит на три-четыре месяца, в стационарах - на шесть-семь.

По данным на 8 сентября, начала пандемии в Ставропольском крае общее число заражений коронавирусом 217 891, умерли 7100 пациентов. За сутки с 7 по 8 сентября выявлено 739 случаев заражения, умерших от инфекции не оказалось, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.

Материалы о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

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