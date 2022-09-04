Жители Махачкалы дождались электричества почти через сутки после аварии

04 сентября 2022, 11:22

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Электроснабжение в домах более 40 тысяч жителей Махачкалы, оставшихся без света из-за аварии на подстанции, восстановлено.

Как писал "Кавказский узел", авария на подстанции "Компас" произошла в ночь со 2 на 3 сентября. В зоне отключения электроэнергии оказались более 40 тысяч человек в северной части города. Утром 3 сентября глава Махачкалы Салман Дадаев сообщил, что авария на подстанции "Компас", оставившая без света северную часть города, "очень сложная", работы велись всю ночь. Пользователи Telegram под его постом потребовали указать время возобновления электроснабжения.

"Электроснабжение потребителей восстановлено", - привело вечером 3 сентября сообщение пресс-службы администрации Махачкалы ТАСС.

Отмечается, что при выявлении локальных проблем заявки жителей будут отрабатываться индивидуально.

Дагэнерго в своем Telegram-канале подтвердил, что ремонтные работы на подстанции "Компас" полностью завершены, потребители подключены к электроснабжению.

На сайте мэрии Махачкалы, по состоянию на 11.00 мск сегодня, нет сообщений о возобновлении электроснабжения в северной части города.

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