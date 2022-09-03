Жителей Дагестана возмутило долгое отсутствие электричества

03 сентября 2022, 11:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Глава Махачкалы Салман Дадаев сообщил, что авария на подстанции "Компас", оставившая без света северную часть города, "очень сложная", работы велись всю ночь. Пользователи Telegram под его постом потребовали указать время возобновления электроснабжения.

Как писал "Кавказский узел" авария на подстанции "Компас" произошла в ночь со 2 на 3 сентября. В зоне отключения электроэнергии оказалась северная часть города.

"Аварийно-восстановительные работы на месте проводились на протяжении всей ночи, сейчас ночные бригады сменились утренними. По словам специалистов, авария очень сложная", - написал сегодня в 8.57 мск мэр Махачкалы Салман Дадаев в своем Telegram-канале, насчитывающем 15 045 подписчиков.

Он пояснил, что трансформаторной подстанции "Компас" произошел пожар. "Кроме того, что проводится замена всего сгоревшего участка, специалистам путем испытаний необходимо проверить, нет ли других повреждений", - сказано в сообщении. К 11.15 мск пост набрал 67 комментариев.

"Скажите пожалуйста, когда подключат нам электричество? Без света и воды мы сидим в такую жару", - написала пользователь Гулизар Султанова в 9:00 мск. "Мы сварились до утра, но пока держимся", - прокомментировала AmiNa. "А кто будет наказан за такой перекид проводов, приведший к замыканию?", - спрашивает пользователь под ником Красота.

"Света нет в Семендере до сих пор на Северной улице, неужели за 15 часов нельзя было его сделать? Нет никакого порядка в этом городе и не будет", - пожаловалась пользователь Бугалова Патька в 9:10 мск. "Осветите пожалуйста ход работ, дайте информацию, хотя бы ориентировочное время, когда дадут свет", - написал Магомед в 9:16 мск. "Вчера, когда звонили пообещали поздно ночью, теперь говорят к обеду, очень на это надеюсь", - отметила Гулизар Султанова.

"На Акушинкого, район научного городка, из-за отсутствия света не работают светофоры. Поставьте на каждый светофор гаишников, чтоб регулировали дорожное движение, дети толпами идут в школу, автомобили не останавливаются, поворот на Семендер встал уже с утра, так же и с Ленинкентского моста", - написал Perpetuity. "На Агасиева, 23 а, А. Исмаилова, 17 а тоже утром отключили электричество", - сообщила Майина Махмудова.

"Шеболдаева, 10, 12 нет электричества, вокруг есть свет везде, а у нас нет", - пожаловался Мурад Абдуллаев в 9:55 мск. "На Акушинского, 94 и света, и воды нет со вчерашнего вечера!", - написал Bkk Bkk в 9:59 мск. Примерно в то же время пользователь Yuli сообщила, что электроснабжения нет на улице Гагарина. "Свет когда дадут?", - написала Асия в 10:38 мск.

"Стабильно каждые выходные с утра свет отключают. Напряжение оставляет желать лучшего. Бытовая техника портится, взрывается. Розетки и удлинители загорелись от того, что не выдерживают это напряжение. А это, конечно, мы со своего кармана меняем, только на этой недели ушло более 1500 р. на это. А самое страшное - чуть пожар не случился по этой причине. Месяц я без работы, так как и компьютер мой сгорел из-за скачков. Когда этот беспредел закончится?! Ведь никто не компенсирует эти потери. При включённом свете невозможно сидеть так как страшно мигает", - пожаловалась Aysha Aysha, проживающая на улице 2-й тупик Хаджи Булача.

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