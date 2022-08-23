Махачкалинцы добились внимания властей к протесту против строительства многоэтажки

23 августа 2022, 17:57

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Власти Дагестана пообещали махачкалинцам, выступившим против строительства многоэтажки около больницы, организовать встречу с главой республики после того, как он выйдет из отпуска. Строительство высотного здания угрожает безопасности близлежащих домов, настаивают активисты.

Как писал "Кавказский узел", жители улиц, расположенных в районе махачкалинской больницы, в видеообращении к главе Дагестана потребовали отменить разрешение мэрии на строительство высотного дома с ночными клубами и ресторанами на бывшей территории медучреждения.

Строительство шестиподъездного четырнадцатиэтажного дома у Махачкалинской клинической больницы несет угрозу близлежащим домам, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница дома по улице Синявина, 31 Ума Гаджиева. "Наш пятиэтажный дом построен на скале. В свое время, чтобы возвести его, взрывали скалу. То есть это осадочные породы. Как только прямо напротив нашего дома начались подготовительные работы к масштабной стройке, дорога между нашим домом и место стройки в течение недели дала усадку. Трубы, проходящие вдоль дороги, просели. Строить там просто нельзя", – отметила она.

Место предполагаемой стройки находится на небольшом подъеме относительно главного корпуса больницы, между которыми располагается зеленая зона, передает корреспондент "Кавказского узла", побывавший сегодня на месте. На выделенном под многоэтажное строительство участке площадью более 7 тысяч квадратных метров располагаются хозяйственные объекты медучреждения – гаражи и прачечная. Прачечная действующая, во дворе сушились выстиранные белые халаты, а внутри работницы гладили постиранное белье. Вся территория больницы ограждена забором, внутри которого все еще остается и выделенный участок. О том, что здесь собираются начать строительство, ничто не говорит – на участке нет ни стройматериалов, ни техники.

Местная жительница пояснила, что технику на территорию больницы не пропускают жители соседних домов. "Здесь еще не начали строить только потому, что мы уже три года не даем подступиться технике. Как только они собираются, все жильцы выходят, перекрывают дорогу, не пропускаем машины. Так уже три года выдерживаем осаду. Это, конечно, дается нелегко. Руководители ЖСК нас и шантажировали, и угрожали, и пытались примирить с помощью духовенства или же обещали квартиры в несуществующем доме. Мы не против самого проекта, пусть строят свой красивый дом. Но не здесь. Место они выбрали неподходящее", – рассказала Ума Гаджиева.

Появление во дворе больницы многоэтажного дома может в дальнейшем привести к закрытию самого медучреждения, предположила она. "Прачечная, водохранилище, гаражи, все должны снести, чтобы на их месте построить дом. Это не заброшенные помещения, а действующие хозяйственные объекты. А как без этого может существовать больница? А что, если потом прикроют и саму больницу? В ней обслуживаемся все мы, жители домов вокруг. О людях вообще не думают. Мы боремся не за свои огороды, сады. Мы отстаиваем общественную территорию", – отметила Гаджиева.

Как считают местные жители, часть территории больницы, которая находилась в федеральной собственности, была "переоформлена в муниципальную в результате махинаций", а затем выставлена на торги и перешла в частную собственность, рассказала Гаджиева. "Оказалось, что в частные руки отошли хозяйственные объекты больницы. Помимо всего, участок находится в санитарной зоне больницы. Строить здесь категорически запрещено. В градостроительной карте города так и было указано. Но затем изменили разрешенный вид использования, и теперь она отдана под многоэтажную жилую застройку", – добавила она.

При обсуждении изменений в правилах землепользования и застройки никто из местных жителей не присутствовал. "Общественные слушания они якобы провели. Но на то они и общественные, что в них должны были принять участие и жильцы близлежащих домов. Но никто из нас не был приглашен. Сделали тайные слушания, а узнали о них мы только, когда они уже прошли", – пояснила Ума Гаджиева.

По ее словам, правоохранительные органы подтвердили, что все изменения разрешенного использования земельного участка осуществлялись с нарушениями, но никакой работы для их устранения или привлечения к ответственности не проведено.

Жильцы записались на прием к главе Дагестана Сергею Меликову и надеются, что он поможет им. "Сергей Меликов сейчас в отпуске. Мы были на приеме у исполняющего обязанности главы Абдулмуслима Абдулмуслимова, он пообещал, что когда глава вернется из отпуска, они решат, что можно сделать в нашей ситуации", – рассказала Гаджиева.

Жильцы близлежащих домов пытаются оспорить измененные правила землепользования и застройки в этой местности, а также отменить через суд разрешение на строительство на данном участке, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" активист движения "ГородНаш", генеральный директор юридический фирмы "Магомедов и партнеры" Арсен Магомедов, представляющий в суде интересы жителей домов у больницы. "Разрешение на строительство выдала мэрия города в феврале. К этому ее обязал суд. Администрация формально с решением суда не согласилась и подала апелляцию в Верховный суд, но в то же время исполнила решение суда первой инстанции еще до рассмотрения своей апелляционной жалобы", – отметил он.

Сейчас на спорном участке судом наложены ограничения и установлен запрет на ведение строительства до окончания судебных разбирательств, отметил Магомедов. "Данный участок является объектом медицинского назначения, это одна треть территории больницы. Там и прогулочная зона, прачечная, аптека, гараж, которые теперь подлежат сносу для того, чтобы возвести многоэтажный дом. И это при том, что установлен запрет на строительство жилых домов в санитарной зоне. Частный дом нельзя построить, не то что многоэтажку", – пояснил юрист.

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