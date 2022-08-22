Предприниматели пожаловались на убытки из-за простоя рынка после взрыва в "Сурмалу"

22 августа 2022, 13:01

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Рынок, расположенный рядом с торговым центром "Сурмалу", закрыт после взрыва и предприниматели несут убытки, заявили участники акции протеста в Ереване, призвав власти возобновить работу рынка.

Как писал "Кавказский узел", 14 августа произошел взрыв на складе фейерверков в торговом центре "Сурмалу" в Ереване. После взрыва начался сильный пожар, часть здания обрушилась. Личности 15 из 16 погибших установлены, ранения получили 62 человека.

К 18 августа без вести пропавшим в результате взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу" остался один человек, его поиски продолжаются. Еще одного погибшего не удалось опознать, но его личность будет установлена по образцам ДНК, сообщили в МЧС.

Торговцы с рынка «Петак», расположенного около ТЦ "Сурмалу", сегодня вышли на акцию протеста на территории, прилегающей к торговому центру. Они требуют возобновить работу рынка, поскольку несут убытки из-за простоя рынка.

Силовики пояснили, что расположенные около "Сурмалу" торговые точки закрыты в целях безопасности, однако торговцы уверены, что им ничего не угрожает, сообщает News.am.

На кадрах трансляции, размещенной в YouTube-канале издания, видно, что в акции приняли участие несколько десятков человек.

Участники акции требуют назвать конкретную дату, когда они смогут вернуться к работе, и представители полиции, Следственного комитета и МЧС обсуждают возможные варианты, сообщил пресс-секретарь МЧС Айк Костанян. По его словам, после принятия решения будет сделано заявление, информирует сегодня "Новости-Армения".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.