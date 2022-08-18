Возобновлен поиск человека на месте взрыва в "Сурмалу"

18 августа 2022, 10:26

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Спасатели возобновили поиск последнего пропавшего без вести около эпицентра взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу".

Как писал "Кавказский узел", вечером 17 августа спасатели приостановили работы в торговом центре "Сурмалу" из-за угрозы обрушения здания. Без вести пропавшим в результате взрыва остается один человек, еще одного погибшего не удалось опознать, но по образцам ДНК в течение пяти дней его личность будет установлена, сообщили в МЧС.

14 августа произошел взрыв на складе фейерверков в торговом центре "Сурмалу" в Ереване. После взрыва начался сильный пожар, часть здания обрушилась. Личности 15 из 16 погибших установлены, ранения получили 62 человека. 17 и 18 августа в Армении объявлен двухдневный траур.

Спасатели возобновили поисково-спасательные работы на месте взрыва, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Армении Армен Памбухчян. "Работы возобновились в 08.30 (07.30 мск). На данный момент поисково-спасательные работы ведутся в районе предполагаемого эпицентра [взрыва]. По предварительной информации, в момент взрыва в этом районе находился человек. Сейчас силы сосредоточены именно там", - цитирует министра "Арменпресс".

Памбухчян подчеркнул, что недостатка в специалистах и спасателях нет. "С самого начала с нами работали волонтеры Армянского Красного Креста, здесь были представители общественной организации ИОЖ, наши партнеры из Российско-армянского гуманитарного центра быстрого реагирования, к нам присоединились и бельгийские коллеги, которые были здесь. Хочу отметить, что в эти дни не было недостатка ни в человеческом потенциале, ни в технике", - приводит его слова издание.

Напомним, 15 августа родственники пропавших без вести после взрыва упрекнули МЧС в недостаточной оперативности и потребовали ускорить поиск пострадавших. На месте взрыва продолжается тушение огня, а разбор завалов требует времени, возразили им в министерстве.

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