Поисковая операция в "Сурмалу" приостановлена

17 августа 2022, 23:58

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сотрудники МЧС на ночь приостановили поисково-спасательные работы в торговом центре "Сурмалу", где произошел взрыв, из-за угрозы обрушения здания. Власти планируют ужесточить порядок использования фейерверков, заявил член правления партии "Гражданский договор" Тигран Авинян.

Как писал "Кавказский узел", 14 августа произошел взрыв на складе фейерверков в торговом центре "Сурмалу" в Ереване. После взрыва начался сильный пожар, часть здания обрушилась. В этот момент в торговом центре было много людей, рассказали очевидцы. Личности пятнадцати из шестнадцати погибших при взрыве установлены. Без вести пропавшими числятся два человека, сообщило 17 августа МЧС Армении. Жители Армении возлагают цветы возле торгового центра "Сурмалу", в результате взрыва и пожара в котором погибли 16 человек. В стране был объявлен двухдневный траур. За трансляцию рекламных и развлекательных программ предусмотрены штрафы.

Спасатели приостановили поисковые работы до утра, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь МЧС Айк Костанян. Работы ведутся на месте, где, предположительно, произошел взрыв, что чревато большими рисками обрушения здания, пояснил он. "Руководство приняло решение приостановить работы ночью и возобновить с раннего утра", - сказал сотрудник ведомства.

Одного погибшего не удалось идентифицировать, но взяты образцы ДНК и в течение пяти дней его личность будет установлена, сказал он.

Без вести пропавшим в результате взрыва в торговом центре считается один человек, сказал Костанян. "Предположительно, он находился на месте взрыва", - отметил он.

С начала поисково-спасательных работ в них приняли участие 935 спасателей МЧС, 200 представителей Красного Креста (спасатели, психологи), 132 добровольцев из VOMA и 250 добровольцев из других организаций, рассказал пресс-секретарь.

Из-под завалов спасатели вызволили 26 граждан, из которых 16 погибших, сказал он. "К сожалению, только жизни 10 человек нам удалось спасти", - отметил Костанян.

Власти планируют внести на обсуждение в парламенте проект по ужесточению порядка использования фейерверков, заявил сегодня на брифинге с журналистами член правления партии "Гражданский договор" Тигран Авинян. На осенней сессии планируется представить проект, одобренный правительством еще в 2021 году, пояснил он.

Законопроект ограничивает использование фейерверков на частных мероприятиях, они будут разрешены только во время государственных и общественных праздников, сказал Авинян. "Мы должны принять жесткие меры, и этот вопрос будет рассмотрен на первой сессии в экстренном порядке", - отметил он.

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