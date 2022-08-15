Ереванцы потребовали ускорить поиск выживших под завалами торгового центра

15 августа 2022, 14:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Под завалами торгового центра в Ереване уже сутки находятся люди, заявили их родственники, упрекнув МЧС в недостаточной оперативности и потребовав ускорить поиск пострадавших. На месте взрыва продолжается тушение огня, а разбор завалов требует времени, возразили в министерстве.

Как писал "Кавказский узел", МЧС сообщило о шести погибших при взрыве в Ереване, пропавшими без вести сегодня к 11.17 мск оставались 15 человек. Среди пропавших были пятилетний ребенок с беременной матерью.

Днем 14 августа взрыв произошел на складе фейерверков в оптово-розничном торговом центре "Сурмалу" в Ереване. После взрыва начался сильный пожар, часть здания обрушилась. Во время взрыва в торговом центре было много людей, рассказали очевидцы.

Житель Еревана Араик Мкртумян сообщил, что его племянницы, которые 14 августа пришли в ТЦ "Сурмалу" за покупками, предположительно, находятся под завалами. До сих пор нет никаких сведений о них, они числятся в списках без вести пропавших, сказал он.

Мужчина пожаловался на недостаточную оперативность спасателей. По его словам, сегодня с утра техника поздно приехала на место происшествия. "Всю ночь я работал, руками мы разгребали камни, если бы техника раньше приехала, а не только в 11.00 (10.00 мск), можно было бы решить много вопросов", - сказал Мкртумян в прямом эфире "Радио "Азатутюн", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Другой мужчина также пожаловался на неоперативность спасателей. Он выразил опасение, что его близкие - две сестры, одна из которых беременна и с пятилетним сыном, также находятся под завалами.

По его словам, с работником одного из магазинов ТЦ связался его владелец, который сказал, что вместе с двумя женщинами и маленьким ребенком находится в подвале обрушившегося здания.

На возмущение горожан отреагировал министр по чрезвычайным ситуациям Армен Памбухчян. По его словам, люди могут находиться под колоннами торгового центра, которые нужно убрать, но они представляют "серьезную угрозу" в случае возможного обрушения вместе с остальной частью здания. "Убрав колонны, надеемся найти под ними живых людей", - отметил министр.

Он добавил, что площадь торгового центра не позволяет задействовать одновременно большое количество техники, поскольку под завалами есть еще люди.

Замминистра по ЧС Давид Амбарян, находящийся на месте взрыва, добавил, что под завалами, как и на верхних этажах ТЦ, все еще есть очаги огня, в связи с этим проводятся работы по охлаждению территории, что занимает время.

Амбарян не согласился с мнением граждан о недостаточной оперативности спасателей. По его словам, МЧС быстро отреагировало на происшествие, и с ресурсами нет проблем: задействованы подъемные краны, грузовики, тракторы, автоцистерны.

Причину взрыва еще предстоит установить, но, похоже, что "именно взрывчатые вещества могли стать причиной взрыва или ударной волны", добавил замминистра. Армен Памбухчян в свою очередь исключил возможность теракта в ТЦ. "В самом начале произошло возгорание, затем клумбы дыма, после чего последовал взрыв. Внутри ТЦ начался пожар, который распространился на взрывчатые вещества", - предположил Памбухчян, отметив, что это основная версия МЧС.

В день взрыва в ТЦ "Сурмалу" Национальный центр кризисного управления получил информацию о взрывных устройствах на всех станциях метрополитена Еревана, важных военных и гражданских объектах, торговых центрах, зоопарке, но эти сведения, по данным ведомства, не подтвердились.

Прокуратура Армении в связи с этим возбудила дело о ложных сообщениях о взрывных устройствах. Уголовное дело расследуется по статье 314 УК Армении (распространение ложных сведений о терроризме), сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" советник генпрокурора Гор Абрамян.

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