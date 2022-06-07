Делимханову после поездки на Донбасс предложили пост первого заместителя комитета Госдумы по безопасности

07 июня 2022, 14:03

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Комиссия Госдумы по регламенту опубликовала проект постановления о назначении депутата от Чечни Адама Делимханова первым заместителем комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией.

Как писал "Кавказский узел", 14 марта глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что на Украине находится его советник, депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, и опубликовал видео, на котором Делимханов обсуждает с вооруженными чеченскими силовиками карту местности. 16 марта Кадыров сообщил, что Делимханов обсудил с чеченскими спецназовцами план штурма комбината "Азовсталь" в Мариуполе. 26 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Адаму Делимханову звания Героя России. 29 апреля Рамзан Кадыров опубликовал запись встречи с Делимхановым и чеченскими силовиками, которые принимали участие в спецоперации на Украине.

Делимханов как депутат Госдумы не мог отдавать приказы чеченским бойцам на Украине, они подчиняются только командованию Росгвардии, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты. Публикации видео о поездках Рамзана Кадырова и Адама Делимханова на Украину стали элементом пропаганды и пиар-ходом, указали ранее кавказоведы Алексей Малашенко и Руслан Кутаев и правозащитница Светлана Ганнушкина.

Проект постановления Госдумы внесла на рассмотрение парламента комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Государственной думы. "Избрать депутата Государственной думы Делимханова Адама Султановича первым заместителем председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции", - говорится в проекте постановления, который опубликован 6 июня на сайте Госдумы.

Дата рассмотрения проекта пока не назначена, однако предположительно, профильный комитет и Совет Госдумы должны рассмотреть его сегодня, следует из информации в базе данных "Система обеспечения законодательной деятельности".

Долгая командировка депутата Госдумы Делимханова в зону боевых действий означает, что он фактически не исполнял свои прямые обязанности, сказал ранее "Кавказскому узлу" старший научный сотрудник Лаборатории институциональных проблем Института экономической политики Гайдара, кандидат экономических наук Сергей Жаворонков. "Вряд ли он занимался законотворчеством. Но в наших реалиях это не является проблемой. Он даже без этой командировки особо не выполнял свои обязанности в качестве депутата, не участвовал в заседаниях Госдумы, не выступал", - напомнил он.

Напомним, в феврале на фоне скандала с семьей федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева резонанс вызвала угроза Делимханова "отрезать головы" членам семьи Янгулбаевых и тем, кто сделает перевод этих его слов на русский язык. Подробности о конфликте властей Чечни с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

В декабре 2021 года журналист "Новой газеты" Елена Милашина в своем материале указала на связи Делимханова с миром криминала. Влияние чеченцев в криминальном мире России неустанно растет, отметила она. "Этот спрут, выращенный под охранительным надзором Москвы, уже давно контролирует теневые стороны российской жизни, он обладает огромными ресурсами", говорится в публикации "Новой газеты".

Ранее, в апреле 2009 года, начальник полиции столицы ОАЭ назвал Адама Делимханова в числе четырех подозреваемых в причастности к убийству экс-командира чеченского батальона "Восток" Сулима Ямадаева. По словам начальника полиции, один из задержанных подозреваемых заявил, что оружие для убийства - позолоченный пистолет - ему передал охранник Делимханова. Делимханов был объявлен Интерполом в международный розыск. В январе 2012 года стало известно, что полиция Дубая отозвала ордер на международный розыск Адама Делимханова, а информация о нем была удалена из соответствующих баз данных Интерпола.

Адам Делимханов прошел путь от водителя полевого командира Салмана Радуева до вице-премьера Чечни и депутата Госдумы, говорится в биографической справке об Адаме Делимханове, подготовленной "Кавказским узлом".

"Кавказский узел" также писал, что есть сомнения в его роли в специальной операции на территории Украины, отметил Жаворонков. "Мы все видели странные фото и видео, на которых он в военной форме, ходит по странной местности, делая вид, что он там координирует все действия военных. Все эти кадры вызывают много вопросов. Например, командир батальона «Восток» МВД ДНР Александр Ходаковский говорил о качествах чеченских военных и их неэффективности. Сложно сказать, что депутат Делимханов реально заслужил это звание именно за участие в боевых действиях", - подчеркнул он.

В марте командир батальона "Восток" МВД ДНР Александр Ходаковский заявил, что чеченские силовики, прибывшие для участия в боевых действиях в Мариуполе, собраны из подразделений вневедомственной охраны, патрульно-постовой службы и степень их готовности очень невысокая. Однако затем, после встречи с советником главы Чечни, депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, Ходаковский пояснил, что критика в адрес чеченских силовиков была вызвана первым впечатлением. Отказ Ходаковского от своих слов о чеченских силовиках без унижения в беседе с Делимхановым является уникальным случаем по меркам бытующей в Чечне кампании извинений, указала правозащитница Светлана Ганнушкина, назвав причиной этому само участие кадыровцев в спецоперации. Чеченские силовики, отправившиеся на Украину, имеют иную подготовку, чем профессиональные военные, отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

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