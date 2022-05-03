Кадыров записал себе в актив награду Делимханова

03 мая 2022, 05:49

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Рамзан Кадыров, поздравив депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова с присвоением звания Героя России после возвращения с Украины, в очередной раз подчеркнул лояльность чеченской власти Кремлю, считают политолог Алексей Малашенко и экономист Сергей Жаворонков. При этом Малашенко и Жаворонков по-разному оценили роль Делимханова в спецоперации.

Как писал "Кавказский узел", 14 марта глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что на Украине находится его советник, депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, и опубликовал видео, на котором Делимханов обсуждает с вооруженными чеченскими силовиками карту местности. 16 марта Кадыров сообщил, что Делимханов обсудил с чеченскими спецназовцами план штурма комбината "Азовсталь" в Мариуполе. 26 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Адаму Делимханову звания Героя России. 29 апреля Рамзан Кадыров опубликовал запись встречи с Делимхановым и чеченскими силовиками, которые принимали участие в спецоперации на Украине.

Делимханов как депутат Госдумы не мог отдавать приказы чеченским бойцам на Украине, они подчиняются только командованию Росгвардии, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты. Публикации видео о поездках Рамзана Кадырова и Адама Делимханова на Украину стали элементом пропаганды и пиар-ходом, указали ранее кавказоведы Алексей Малашенко и Руслан Кутаев и правозащитница Светлана Ганнушкина.

Кадыров использует награждение Делимханова как очередной повод подчеркнуть лояльность чеченской власти Кремлю, уверен политолог Алексей Малашенко.

«Кадыров никогда не откажется от этой практики. Тем более что на высоком уровне было отмечено эффективное участие его военных в событиях на Украине. Такие шансы он не упускает. Для него также очень важно было, что наградили Делимханова, который скорее представитель Кадырова, а не России. И вот представитель Кадырова справился со всеми задачами, которые были поставлены перед ним», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Хоть Делимханов и не является военным, но он выполнял на территории Украины боевые задачи, отметил Малашенко. «Он депутат, не военный, но, как мы видели на многочисленных видеокадрах, он был занят там решением военных задач, координацией действий чеченских военных. За это и ему дали такую высокую награду», - отметил он.

Малашенко не согласен с мнением, что чеченские чиновники установили тренд на поездки в зону специальной военной операции. «Не думаю, что другие поехали туда по той же причине, что и Кадыров, Делимханов. Это все таки вопрос, который решается на самом высоком уровне. И каждый, кто направляется туда, выполняет определенные задачи», - сказал он.

Долгая полуторамесячная командировка Делимханова в зону боевых действий означает, что он не мог исполнять свои прямые обязанности, предположил Малашенко. «Но, с его точки зрения, он исполнял все свои обязанности, в том числе и депутатские. Для него и его окружения это выглядит именно так. Все в Москве сидят, а он взял и поехал туда работать и выполнять свои обязанности», - сказал политолог.

Старший научный сотрудник Лаборатории институциональных проблем Института экономической политики Гайдара, кандидат экономических наук Сергей Жаворонков также считает, что Кадыров использует награждение Делимханова как повод подчеркнуть лояльность Кремлю. «В Кремле оценили призывы Делимханова отрезать головы. Все же это помнят. Теперь его наградили таким высоким званием. И Кадыров это использует, чтобы в очередной раз показать свою лояльность и преданность Кремлю», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

В феврале на фоне скандала с арестом жены федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой резонанс вызвала угроза Делимханова "отрезать головы" членам семьи Янгулбаевых и тем, кто сделает перевод этих его слов на русский язык. Подробности о конфликте властей Чечни с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

В целом, есть сомнения в его роли в специальной операции на территории Украины, отметил Жаворонков. «Мы все видели странные фото и видео, на которых он в военной форме, ходит по странной местности, делая вид, что он там координирует все действия военных. Все эти кадры вызывают много вопросов. Например командир батальона «Восток» МВД ДНР Александр Ходаковский говорил о качествах чеченских военных и их неэффективности. Сложно сказать, что депутат Делимханов реально заслужил это звание именно за участие в боевых действиях», - подчеркнул он.

В марте командир батальона "Восток" МВД ДНР Александр Ходаковский заявил, что чеченские силовики, прибывшие для участия в боевых действиях в Мариуполе, собраны из подразделений вневедомственной охраны, патрульно-постовой службы и степень их готовности очень невысокая. Однако затем, после встречи с советником главы Чечни, депутатом Госдумы Адамом Делимхановым Ходаковский пояснил, что критика в адрес чеченских силовиков была вызвана первым впечатлением. Отказ Ходаковского от своих слов о чеченских силовиках без унижения в беседе с Делимхановым является уникальным случаем по меркам бытующей в Чечне кампании извинений, указала правозащитница Светлана Ганнушкина, назвав причиной этому само участие кадыровцев в спецоперации. Чеченские силовики, отправившиеся на Украину, имеют иную подготовку, чем профессиональные военные, отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

Жаворонков не согласен, что чеченские чиновники установили тренд на поездки в зону специальной военной операции. «Другие российские политики побывали в зоне боевых действий после Делимханова и Кадырова. Мне кажется, вне зависимости от их визитов, они все равно побывали бы там», - считает он.

Долгая командировка депутата Госдумы Делимханова в зону боевых действий означает, что он фактически не исполнял свои прямые обязанности, сказал Жаворонков. «Вряд ли он занимался законотворчеством. Но в наших реалиях это не является проблемой. Он даже без этой командировки особо не выполнял свои обязанности в качестве депутата, не участвовал в заседаниях Госдумы, не выступал», - напомнил он.

Должностные обязанности депутата Государственной Думы определяются Федеральным законом «О статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы», отмечает московский юрист Евгений Черноусов. «Среди них - внесение законопроектов и поправок к ним, участие в заседаниях, работе комитетов и комиссий, а также в парламентских слушаниях, обращение с вопросами к членам правительства, приглашенным на заседания, направление запросов, проведение встреч с гражданами, которые избрали его. Если депутат не выполняет свои обязанности, то по закону депутату могут вынести предупреждение. А в последующем, при повторении нарушений, его могут лишить статуса депутата», - рассказал он.

Однако таких случаев, по словам юриста, она не помнит. «Я знаю случаи, когда депутата лишали полномочий из-за каких-то уголовных дел, связанных с ним. Но за неучастие в работе думы никого не лишали статуса депутата. Да и временных рамок (этой процедуры) нет. Выносится предупреждение по решению руководства думы, а потом при желании его могут лишить статуса», - отметил Черноусов.

Российские чиновники и политики побывали в зоне спецоперации на Украине

После начала военной спецоперации на Украине некоторые губернаторы и политики побывали в зоне боевых действий. Так, в конце апреля в соцсетях появились фотографии губернатора Приморья Олега Кожемяко в военной форме в окружении военных, а также сообщения о том, он посетил зону спецоперации на Украине, сообщило 1 мая РИА Vladnews. Пресс-секретарь Макар Руденчик не исключил, что «губернатор мог съездить в зону проведения специальной военной операции», чтобы поддержать военных. Кожемяко, вероятно, приехал к военнослужащим с подарками, отметил он.

В зону проведения спецоперации на Украине совершил поездку губернатор Забайкальского Александр Осипов, сообщил 14 апреля телеканал ГТРК-Чита. «Впечатление хорошее, ребята выглядят хорошо, питание хорошее, мы сами там ели два дня, экипировка, оружие - все в идеальном состоянии», - сказал губернатор.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак посетил зону спецоперации несколько раз. Так, в населенном пункте Розовка в Запорожской области на Украине вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным они водрузили красное знамя и флаг России, сообщил 7 апреля РБК. Ранее он посетил станицу Луганская и передал гуманитарную помощь для жителей, сообщило 10 марта РИА "Новости".

Адам Делимханов прошел путь от водителя полевого командира Салмана Радуева до вице-премьера Чечни и депутата Госдумы, говорится в биографической справке об Адаме Делимханове, подготовленной "Кавказским узлом".

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