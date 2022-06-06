Кадыров отчитался об отправке на Украину группы добровольцев

06 июня 2022, 17:36

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Группа добровольцев, приехавших в Чечню из разных регионов России, отправлена на Украину для участия в военной спецоперации, сообщил Рамзан Кадыров. Бойцы экипированы за счет фонда имени Кадырова, уточнил он.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров регулярно сообщает об отправке на Украину из Чечни отрядов добровольцев, в том числе жителей других регионов страны. 29 мая он заявил, что ежедневно в Чечню прибывают "сотни, а то и тысячи" добровольцев, чтобы пройти обучение в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе для отправки на Украину.

В видеоролике, опубликованном Кадыровым 5 мая, утверждалось, что добровольцы прошли обучение в Гудермесе "с лучшими инструкторами", а еженедельно из Чечни отправляется 200 добровольцев. Подготовить за неделю около 200 добровольцев реально, только если у них уже есть опыт военной службы, пояснил ранее "Кавказскому узлу" военный эксперт Василий Дандыкин. Данные Кадырова сомнительны, база в Гудермесе не может обеспечить такой масштаб подготовки добровольцев, указал полковник ФСБ в запасе Геннадий Гудков.

Из международного аэропорта Грозного отправилась очередная группа добровольцев для участия в спецоперации на Украине, сообщил сегодня Рамзан Кадыров. "Это в основном готовые специалисты, которые прошли всю необходимую подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе. Для получения соответствующих навыков они съехались в РУС практически из каждого региона нашей страны", - написал он в своем Telegram-канале.

Региональный фонд имени Кадырова оснастил добровольцев современной экипировкой, уточнил глава Чечни. Сколько человек вошло в отправленную группу, Кадыров не уточнил. На кадрах видеоролика об отправке группы, опубликованного сегодня в Telegram-канале главы Чечни, видны не менее сотни бойцов.

Республиканский фонд имени Ахмата Кадырова пополняется в том числе за счет бюджетников, которые обязаны ежемесячно переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Напомним, 18 мая Кадыров объявил, что около 3000 чеченских бойцов отправлено на Украину с начала военной спецоперации. При этом ранее, 13 мая, чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" сообщила, что десятки жителей Чечни попросили помочь им выехать из России, чтобы избежать отправки на Украину. "По утверждениям этих людей, они не являются работниками силовых или военных структур, и даже инвалидность не является спасением от отправки в Украину", – заявил "Вайфонд".

Контракт, подписанный по принуждению, не имеет юридической основы, рассказала ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. Военный, заключивший контракт, может расторгнуть его, написав рапорт об отказе от участия в боевых действиях за пределами страны, так как не объявлены ни военное положение, ни мобилизация, подтвердил ведущий юрист ресурса "Антипризыв.ру" Артем Мугунянц.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев ранее сообщил, что ему известны случаи принудительной отправки жителей Чечни на Украину. В случае отказа от участия в спецоперации жители Чечни могут столкнуться с серьёзными трудностями, отметил он.

Отправкой чеченских силовиков и других добровольцев на Украину Рамзан Кадыров выделился среди глав регионов Северного Кавказа, чтобы подчеркнуть преданность Путину, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. Это продиктовано тем, что ни в одной другой республике Северного Кавказа нет такого числа силовиков, пояснил, в частности, политолог Алексей Малашенко. "Разве есть у кого-то гвардии? Есть у кого-то закаленные в чеченских войнах бойцы и их потомки? Нет ни у кого", – сказал он.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.