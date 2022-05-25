25 мая 2022, 12:02

Высокопоставленный полицейский на Ставрополье заподозрен в коррупции

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Заместитель начальника главка МВД по Ставрополью получил взятки от трех подчиненных, пообещав им содействие в решении вопроса о выезде в служебные командировки, предположили следователи.

По версии следствия, в 2018 и 2019 годах заместитель начальника полиции ГУ МВД по Ставропольскому краю получил от трех сотрудников территориальных органов полиции по 20 тысяч рублей, а в обмен обещал положительное решение вопроса о выезде в служебные командировки. Общая сумма взятки составила 60 тысяч рублей.

По месту жительства полицейского проведены обыски и выемки. Он обвиняется по статье 290 УК РФ " Получение взятки", сообщило сегодня на своем сайте следственное управление СКР по Ставропольскому краю.

Комментариев от полицейского или его адвокатов относительно сообщения следственного управления СКР по Ставрополью не поступало. На 12.00 мск 25 мая на сайте МВД по Ставропольскому краю нет комментариев относительно сообщения краевого следственного управления Следкома.

Статья 290 УК РФ "Получение взятки" предусматривает  до 15 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что 20 июля 2021 года стало известно о задержании начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. В день его задержания депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал более 20 фотографий из двухэтажного особняка Сафонова. В особняке имелся покрытый золотом унитаз, также золотом были отделаны все комнаты. У Сафонова, помимо особняка с "золотым унитазом", нашли еще два десятка объектов недвижимости, сообщил в декабре 2021 года генпрокурор Игорь Краснов.

25 апреля стало известно о задержании двух командиров подразделений ГИБДД в Ессентуках, которые, по версии следствия, в течение полутора лет получали от подчиненных взятки. Общая сумма взяток превысила 4,4 миллиона рублей. Оба полицейских были арестованы.

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*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Сотрудники колонии на Ставрополье заподозрены в хищении 4,5 миллиона", "Полицейский осужден по делу о незаконном задержании жителей Ставрополья", "Пятеро кисловодских полицейских получили реальные сроки за взятки".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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