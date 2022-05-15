15 мая 2022, 17:17

Люди эвакуированы из четырех учреждений в Кисловодске

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Из двух больниц, гостиницы и пансионата в Кисловодске эвакуированы люди после звонка о минировании, сообщил мэр.

Как писал "Кавказский узел", 10 мая сотрудники администрации Кисловодска были эвакуированы после того, как в мэрию поступило сообщение о минировании.

Поступило сообщение о минировании нескольких зданий, сообщил в своем Telegram-канале мэр Кисловодска Евгений Моисеев. "Телефонной атаке подверглись пансионат "Родина", городская больница, клиника Vertebra, гостиница Palazzo. Проводится эвакуация и проверка объектов", - написал он в 15.55 мск.

По состоянию на 17.15 мск мэр города не сообщил об итогах проверок.

Напомним, сообщения об эвакуации из-за угроз взрыва зданий в Кисловодске поступали и в апреле. Так, 21 апреля были эвакуированы гимназия и три санатория. Днем ранее анонимные сообщения о минировании поступили в санаторий, торговый центр и горсуд в Кисловодске, там провели эвакуацию. Информация о бомбах оказалась ложной.

11 апреля поступили сообщения о минировании санатория "Москва", театра-музея "Благодать" и городского суда в Кисловодске. Сообщения также оказались ложными.

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Примечание:

"Ученики и педагоги эвакуированы из всех школ Черкесска", "Сообщение о бомбе сорвало работу мэрии Астрахани", "Детсады и школы эвакуированы в Махачкале".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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