Люди эвакуированы из четырех учреждений в Кисловодске

15 мая 2022, 17:17

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Из двух больниц, гостиницы и пансионата в Кисловодске эвакуированы люди после звонка о минировании, сообщил мэр.

Как писал "Кавказский узел", 10 мая сотрудники администрации Кисловодска были эвакуированы после того, как в мэрию поступило сообщение о минировании.

Поступило сообщение о минировании нескольких зданий, сообщил в своем Telegram-канале мэр Кисловодска Евгений Моисеев. "Телефонной атаке подверглись пансионат "Родина", городская больница, клиника Vertebra, гостиница Palazzo. Проводится эвакуация и проверка объектов", - написал он в 15.55 мск.

По состоянию на 17.15 мск мэр города не сообщил об итогах проверок.

Напомним, сообщения об эвакуации из-за угроз взрыва зданий в Кисловодске поступали и в апреле. Так, 21 апреля были эвакуированы гимназия и три санатория. Днем ранее анонимные сообщения о минировании поступили в санаторий, торговый центр и горсуд в Кисловодске, там провели эвакуацию. Информация о бомбах оказалась ложной.

11 апреля поступили сообщения о минировании санатория "Москва", театра-музея "Благодать" и городского суда в Кисловодске. Сообщения также оказались ложными.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.