Люди эвакуированы из трех зданий в Кисловодске после сообщений о бомбах

11 апреля 2022, 15:34

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Силовики проверяют сообщения о минировании зданий санатория, горсуда и театра в Кисловодске, люди эвакуированы, сообщил глава города.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта после сообщений о минировании были эвакуированы люди из трех торговых центров, железнодорожного вокзала, кинотеатра и рынка в Ставрополе, а также трех торговых центров в Пятигорске. Сообщения оказались ложными.

В Кисловодске эвакуированы люди из санатория "Москва", театра-музея "Благодать" и городского суда, сообщил глава Кисловодска Евгений Моисеев. "Сегодня поступили анонимные сообщения о минировании санатория "Москва", театра-музея "Благодать" и городского суда", - пояснил он.

По его словам, на сообщения отреагировали экстренные службы и силовые структуры. "Проводим срочную эвакуацию объектов. Главное сейчас - это безопасность наших жителей и гостей", - приводит слова Моисеева ТАСС.

На сайте краевого управления МВД, по состоянию на 15.30 мск, не опубликована информация о проверках сообщений о минировании.

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