Сотрудники администрации Кисловодска эвакуированы после сообщения о минировании

10 мая 2022, 14:55

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В администрацию Кисловодска поступило сообщение о минировании, все сотрудники эвакуированы, сообщил сегодня мэр города.

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля анонимные сообщения о минировании поступили в санаторий, торговый центр и горсуд в Кисловодске, там провели эвакуацию. Специалисты проверили каждый объект, информация о бомбах оказалась ложной, заявил мэр. 21 апреля были эвакуированы гимназия и три санатория.

В администрацию Кисловостка сегодня поступило сообщение о минировании, сообщил мэр города Евгений Моисеев. "Неизвестные сообщили о минировании нашей кисловодской администрации. Сотрудники, находящиеся в здании, эвакуированы. Не дают работать", - написал сегодня глава города в своем Telegram-канале.