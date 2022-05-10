10 мая 2022, 14:55

Сотрудники администрации Кисловодска эвакуированы после сообщения о минировании

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В администрацию Кисловодска поступило сообщение о минировании, все сотрудники эвакуированы, сообщил сегодня мэр города.

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля анонимные сообщения о минировании поступили в санаторий, торговый центр и горсуд в Кисловодске, там провели эвакуацию. Специалисты проверили каждый объект, информация о бомбах оказалась ложной, заявил мэр. 21 апреля были эвакуированы гимназия и три санатория.

В администрацию Кисловостка сегодня поступило сообщение о минировании, сообщил мэр города Евгений Моисеев. "Неизвестные сообщили о минировании нашей кисловодской администрации. Сотрудники, находящиеся в здании, эвакуированы. Не дают работать", - написал сегодня глава города в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте работают экстренные службы и сотрудники полиции. 

Напомним, 11 апреля поступили сообщения о минировании санатория "Москва", театра-музея "Благодать" и городского суда в Кисловодске. Сообщения оказались ложными.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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