Джумаев переведен в колонию к Навальному*

02 мая 2022, 23:34

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев, осужденный на пять лет по делу о насилии в отношении силовиков, переведен в исправительную колонию №2 города Покров Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный*.

Как информировал "Кавказский узел", Микаил Мархиев, больше известный под своим прошлым именем Сайд-Мухаммад Джумаев, 19 августа 2021 года судом в Москве был приговорен к пяти годам колонии. Он признан виновным в том, что 23 января 2021 года вступил в противоборство с силовиками на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального*. Защита подала апелляцию, но 21 февраля 2022 года Мосгорсуд оставил приговор без изменений. Правозащитный центр "Мемориал"** признал Джумаева политзаключенным и потребовал пересмотреть его дело. 24 февраля стало известно, что Сайд-Мухаммада Джумаева перевели из следственного изолятора Уфы в Белорецк.

На видео, которое было опубликовано в конце января 2021 года в соцсетях, Джумаев отбивался от дубинок силовиков. Сама драка заняла всего 20 секунд, она началась с того, что Джумаев бросился на группу силовиков, которые шли разгонять протестующих. Под ударами силовиков он сначала отступал к митингующим, защищаясь руками и один раз замахнувшись ногой. Затем его сбили на асфальт, и Джумаев скрылся в толпе. По версии обвинения, Джумаев на митинге за Навального* нанес множество ударов двум омоновцам и полицейскому. Следком вменил ему применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).

Получивший пять лет колонии за нападение на бойцов ОМОНа во время митинга оппозиции в центре Москвы в январе 2021 года Сайд-Мухамад Джумаев (по паспорту Микаил Мархиев), этапирован в колонию в исправительную колонию № 2 города Покров Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный*, сообщил сегодня с ссылкой на тетю осужденного проект "Арестанты 212" в своем Telegram-канале.

"Фигуранта "дворцового" дела Сайд-Мухамада Джумаева этапировали в колонию, где отбывают наказание Алексей Навальный* и Роман Пичужин (участник акции протеста, которая проходила в январе 2021 года в Москве, осужден по той же статье, что и Джумаев - прим. "Кавказского узла")", - говорится в сообщении.

"Ему можно написать письмо: Мархиев Микаил Михайлович 2000, ФКУ ИК №2 УФСИН России по Владимирской области, 601122, Владимирская область, Петушинский район, г. Покров, ул. Франца Штольверка д.6в", - сказано в сообщении.

Информации о переводе Микаила Мархиева на сайте УФСИН по Владимирской области, по данным на 23.30 мск 2 мая, не опубликовано.

Новости о случаях преследования активистов собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".

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* Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация также признана судом экстремистской и запрещена на территории России. Штабы Навального признаны экстремистскими организациями, по решению суда их деятельность прекращена. 25 января Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов.

** организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.