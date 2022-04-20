20 апреля 2022, 06:38

Пять врачей на Ставрополье обвинены по делу о взятках за оформление инвалидности

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Передано в суд дело пяти медработников из Ставропольского края, обвиняемых в получении взяток за незаконное жителям края бессрочной группы инвалидности.

Как писал "Кавказский узел", в 2020 и 2021 годах полиция Дагестана отчиталась о разоблачении нескольких преступных групп, которые действовали в республике, за взятки выдавая и продлевая документы об инвалидности.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти сотрудников медицинских учреждений края. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ и пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщает сегодня сайт прокуратуры Ставропольского края.

Как утверждает следствие, обвиняемые незаконно присваивали группы инвалидности любым лицам в нарушение установленного порядка. Следствие утверждает, что таким образом 25 жителей края незаконно получили вторую и третью группы инвалидности бессрочно.  Обвиняемые, по данным прокуратуры, за это получили взятки на общую сумму более 3,1 млн рублей, распределив деньги между собой.

Преступная деятельность группы была пресечена в октябре 2018 года. Дело будет направлено в Октябрьский районный суд г. Ставрополя для рассмотрения по существу.    

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* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Главврачи двух ставропольских границ заподозрены во взяточничестве", "Сотрудники медцентра в Гюмри задержаны за выдачу фальшивых сертификатов о вакцинации", "Жительницы Дагестана обвинены в передаче взяток".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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