Михаил Сапрыкин. Фото пресс-служба загсобрания РО

12 апреля 2022, 08:22

Ростовский депутат арестован за аферы с жильем для сирот

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следствие считает, что депутат Законодательного собрания Ростовской области Михаил Сапрыкин нанес бюджету ущерб в размере свыше миллиона рублей при выделении жилья детям-сиротам.

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Михаил Сапрыкин заподозрен в мошенничестве при выдаче квартир детям-сиротам в Семикаракорском районе.

Сапрыкин арестован, следствие считает, что он нанес ущерб бюджету в размере не менее миллиона рублей, пишет 11 апреля ТАСС со ссылкой на уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области Олега Дерезу.

Уголовное дело возбуждено по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Депутату предъявлено обвинение. По версии следствия, в 2014 году он заключил контракт с администрацией Семикаракорского района на участие в долевом строительстве трех многоквартирных домов. 12 квартир в них должны были быть выделены для сирот. Депутат привлек к строительству компанию, заключив договор на меньшую стоимость, изменил требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам объекта, информирует donday.ru.

Комментариями Михаила Сапрыкина по поводу предъявленного обвинения "Кавказский узел" пока не располагает.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в январе 2022 года суд оштрафовал бывшего главу Целинского района Ростовской области Бориса Сорокина на 300 тысяч рублей за выдачу некачественного жилья детям-сиротам.

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Примечание:

"Глава Волгодонска осужден по делу об ущербе бюджету", "Суд прекратил дело главы Дубовского района", "Замглавы района в Ростовской области обвинен в махинациях с жильем сирот".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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