Ростовский депутат арестован за аферы с жильем для сирот

12 апреля 2022, 08:22

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следствие считает, что депутат Законодательного собрания Ростовской области Михаил Сапрыкин нанес бюджету ущерб в размере свыше миллиона рублей при выделении жилья детям-сиротам.

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Михаил Сапрыкин заподозрен в мошенничестве при выдаче квартир детям-сиротам в Семикаракорском районе.

Сапрыкин арестован, следствие считает, что он нанес ущерб бюджету в размере не менее миллиона рублей, пишет 11 апреля ТАСС со ссылкой на уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области Олега Дерезу.

Уголовное дело возбуждено по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Депутату предъявлено обвинение. По версии следствия, в 2014 году он заключил контракт с администрацией Семикаракорского района на участие в долевом строительстве трех многоквартирных домов. 12 квартир в них должны были быть выделены для сирот. Депутат привлек к строительству компанию, заключив договор на меньшую стоимость, изменил требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам объекта, информирует donday.ru.

Комментариями Михаила Сапрыкина по поводу предъявленного обвинения "Кавказский узел" пока не располагает.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в январе 2022 года суд оштрафовал бывшего главу Целинского района Ростовской области Бориса Сорокина на 300 тысяч рублей за выдачу некачественного жилья детям-сиротам.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.