Глава района в Ростовской области наказан за махинации с жильем для сирот

18 января 2022, 13:01

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший глава Целинского района Борис Сорокин оштрафован за выдачу некачественного жилья детям-сиротам, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2020 года глава Целинского района был обвинен в том, что принял в собственность администрации 10 аварийных квартир, которые затем были переданы в качестве жилья детям-сиротам. Ущерб бюджету составил более 9 миллионов рублей, сообщил Следком региона.

Целинский районный суд Ростовской области вынес обвинительный приговор бывшему главе Целинского района Борису Сорокину по делу о выдаче некачественного жилья детям-сиротам. "Суд приговорил Сорокина к наказанию в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей", - цитирует источник в объединенной пресс-службе судов региона "Интерфакс".

Чиновник признан виновным по ч.2 ст.286 УК России (превышение должностных полномочий), уточнили в пресс-службе.

Часть 2 статьи 286 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, следствие утверждало, что глава Целинского района подписал акты приема-передачи десяти квартир в собственность администрации района. Они предназначались для обеспечения жильем детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. Квартиры не соответствовали санитарным, техническим и пожарным нормам, сочли следователи.