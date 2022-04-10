Около половины избирателей пришли на местные выборы в Нагорном Карабахе

10 апреля 2022, 23:20

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В Нагорном Карабахе сегодня в шести общинах прошли выборы в органы местной власти. В голосовании приняли участие 1258 человек, что составило 49,35 % избирателей, сообщил Центризбирком.

Как писал "Кавказский узел", шесть избирательных участков открылись сегодня для голосования на местных выборах в общинах Мартунинской и Шаумянской областей Нагорного Карабаха.

В выборах приняли участие 1258 человек, что составило 49,35 % избирателей, сообщил ЦИК республики.

Прошли выборы главы общины Бердашен Мартуниствого района и членов совета общин Норшен, Цоватех, Сос и Варанда Мартунинского района, и членов совета общины Акнаберд Шаумянского района, уточнил Центризбирком.

"В день выборов действовали шесть избирательных участков – по одной в каждой общине. Ровно в 8.00 (7.00 мск), все избирательные участки были открыты для голосования. Голосование закончилось, и все шесть избирательных участков были закрыты в 20.00 (19.00 мск). Согласно данным, полученным от Мартунинской и Шаумянской территориальных избирательных комиссии республики Арцах (Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла"), в выборах приняли участие 1258 или 49,35 % избирателей", - сообщила пресс-служба ЦИК Нагорного Карабаха на своем официальном сайте.

По избирательным участкам в Мартунинском районе, в общине Бердашен из 1052 избирателей, проголосовало 665 (63,21 %) избирателей, в Цоватех из 97 избирателей - 49 (50,52 %), в Норшен из 252 избирателей проголосовали 103 (40,87 %), в селе Сос из 756 избирателей - 343 (45,37 %), в Варанда из 70 избирателей - 14 (20,00 %). В общине Акнаберд Шаумянского района из 322 избирателей проголосовало 84 (26,09 %).

"Территориальные избирательные комиссии на основании протоколов об итогах голосования на избирательных участках подводят предварительные итоги выборов в органы местного самоуправления и утвердит их не позднее чем 18 часов после окончания голосования", - напомнил ЦИК Нагорного Карабаха.

Как передает корреспондент "Кавказского узла", в общине Бердашен на пост главы претендовали три беспартийных кандидата-самовыдвиженца. Эти выборы были назначены по причине скоропостижно скончавшегося ранее главы общины Бердашен. В остальных пяти общинах из 19 кандидатов будут выбраны по три члена в местный совет.

"Голосование прошло спокойно и дисциплинированно, доверенные лица на избирательном участке и вне участка нарушений в ходе всего процесса выборов не зафиксировали", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" кандидат на пост главы общины Бердашен Нвер Заргарян.

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