Более 6000 граждан Украины прибыли в Азербайджан с начала спецоперации

09 апреля 2022, 16:58

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

С 24 февраля 2022 года в Азербайджан прибыли 6163 гражданина Украины, сообщили сегодня в азербайджанской миграционной службе.

Как писал "Кавказский узел", после начала спецоперации на Украине граждане Азербайджана, живущие там, начали покидать страну. К 15 марта число эвакуированных с Украины азербайджанских граждан достигло 7500.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Спецоперация началась утром 24 февраля. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

С начала спецоперации российских войск на Украине – с 24 февраля – оттуда в Азербайджан прибыли 6163 украинских гражданина, пишет сегодня со ссылкой на главу пресс-службы Государственной миграционной службы Азербайджана Эльнура Калантарли Trend.

При этом некоторые граждане Азербайджана не могут попасть на родину из России, поскольку азербайджанская граница закрыта более месяца. С начала апреля несколько сот постояльцев лагеря "Огонек" в Дагестане выехали в Азербайджан через грузинскую границу и самолетом, но более ста человек остаются в лагере. Проблема с возвращением на родину возникла у азербайджанских граждан в апреле 2020 года в связи с коронавирусом. И несмотря на существенное смягчение карантинного режима, ограничения на пересечение сухопутных границ остаются в силе.

Часть жителей Азербайджана выступает против проведения спецоперации и проводит акции протеста. Но власти Азербайджана уже не раз отказывались согласовать такие мероприятия. Так, 8 апреля бакинские власти отказали активистам Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ) в проведении пикета перед посольством России. Отказ городские власти объяснили ограничениями на проведение массовых мероприятий в условиях пандемии. Проведение митинга 30 марта не смог согласовать оппозиционный Национальный совет демократических сил.

Представитель бакинской мэрии, комментируя сегодня отказ в проведении акции АПДБ, также сослался на антиковидные ограничения. При этом он сказал, что власти Азербайджана проводят "значимые гуманитарные мероприятия" в поддержку жителей Украины. Напомним, что Азербайджан неоднократно отправлял на Украину гуманитарную помощь в виде продуктов, лекарств и предметов первой необходимости.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* – 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.