Верховный суд Азербайджана оставил в силе наказание оппозиционеру Саиду Мамедзаде

07 апреля 2022, 11:03

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Решение Бакинского апелляционного суда по делу оппозиционера Саида Мамедзаде Верховный суд оставил без изменений. Жалоба была рассмотрена формально, считает адвокат. Сам Мамедзаде счел вердикт необоснованным и политически мотивированным.

Как сообщал "Кавказский узел", спортсмен Саид Мамедзаде был арестован по обвинению в хулиганстве в мае 2020 года. В Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) заявили, что обвинение сфабриковано, и Мамедзаде преследуется по политическим мотивам. 28 апреля 2021 года Хатаинский райсуд Баку приговорил Мамедзаде к 3,5 года заключения. Правозащитники сочли приговор спортсмену местью за поддержку оппозиции. 22 июня 2021 года Бакинский апелляционный суд заменил Мамедзаде реальный срок на условное наказание.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов ранее назвал приговор Мамедзаде "проявлением нового опасного тренда в политике властей". "Это может означать начало новой волны репрессий. После мартовского помилования, когда были освобождены порядка 40 политзаключенных, казалось бы, наметился новый тренд на смягчение. Но вот вновь политически мотивированный приговор. Мы Саида Мамедзаде после ареста признали политзаключенным. Но потом он был освобожден из-под стражи, и мы исключили его из списка. Но теперь он вновь пополнит ряды политзаключенных", – сказал ранее Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

6 апреля в Верховном суде Азербайджана состоялось рассмотрение кассационной жалобы на приговор Мамедзаде, сообщил адвокат Эльчин Садыгов корреспонденту "Кавказского узла".

"Мы просили Верховный суд отменить решения предыдущих судебных инстанций и прекратить уголовное дело по оправдательным основаниям. Несмотря на то, что Мамедзаде находится на свободе, наличие обвинительного приговора накладывает на него ряд ограничений, в том числе обязанность регулярной регистрации в службе пробации, запрет на выезд за рубеж и другое. Все это необоснованно и неправомерно. Ибо достоверных доказательств вины Мамедзаде не было представлено", - рассказал адвокат.

Однако, по его словам, "Верховный суд, формально рассмотрев жалобу, оставил в силе решение апелляционной инстанции".

Садыгов отметил, что защита подготовит жалобу в ЕСПЧ. "Мы будем ставить вопрос о нарушении прав Саида Мамедзаде по статьям 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 18 (Пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции прав человека. Жалоба по статье 18 будет обусловлена политическими мотивами преследования Мамедзаде в связи с его оппозиционной деятельностью", - сказал он.

Сам Саид Мамедзаде заявил, что не ожидал другого решения. "В стране еще раз подтверждено верховенство несправедливости, и бесправия. Уголовное дело против меня было сфабриковано и Верховный суд ничего не изменил в этом. Меня наказывают из-за того, что я занимаюсь оппозиционной деятельностью", - заявил Мамедзаде корреспонденту "Кавказского узла".

Член НПО "Линия защиты" Тезехан Мираламли считает, что активиста преследуют по политическим мотивам. "ПНФА - это партия, которая из-за непримиримой оппозиционной деятельности больше всего подвергается репрессивным мерам. Она отказывается участвовать в имитации диалога, не идет на соглашательство и неслучайно ее активистов чаще всего подвергают преследованиям по административным и уголовным делам. На сегодняшний день не менее семи активистов ПНФА отбывают длительные тюремные сроки по уголовным обвинениям или находятся под следствием", - сказал Мираламли корреспонденту "Кавказского узла".

Зампред ПНФА Сеймур Хази считает, что спортсмен был осужден по надуманному обвинению. "Саид был осужден по абсолютно надуманному обвинению. Он спортсмен, чемпион Европы по смешанным видам единоборств. Видимо, власти считают, что спорт должен быть в их монополии, и спортсмены должны пропагандировать только правительство", - ранее сказал Хази корреспонденту "Кавказского узла".

В Верховном суде подтвердили информацию о новом решении по делу Мамедзаде. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

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Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.