Прокуратура поддержала силовиков в деле о похищении Заремы Мусаевой

15 марта 2022, 00:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Надзорное ведомство в Грозном не нашло нарушений в действиях силовиков, которые принудительно забрали Зарему Мусаеву из ее дома в Нижнем Новгороде, сообщил "Комитет против пыток"*. Правозащитники, назвавшие действия силовиков похищением, заявили также о бездействии нижегородских полицейских.

Как писал "Кавказский узел", Зарема Мусаева, супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, 20 января была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный, после чего глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". 22 января Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и потребовал задержать и наказать всю семью или уничтожить как пособников террористов. Из-за этих угроз Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну. Абубакар Янгулбаев покинул Россию еще в конце 2021 года, а другой сын Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма, а Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов.

В январе было обнародовано видео похищения Мусаевой с камер внешнего наблюдения у подъезда, где жил Сайди Янгулбаев с семьей. На кадрах видно, что у припаркованных машин стоят два человека в темной одежде. Третий мужчина бежит к автомобилю, который припаркован вдоль дороги, еще один открывает заднюю правую дверь. В поле зрения камер появляются два человека, которые ведут под руки женщину, она идет тяжело. Сами мужчины одеты в куртки и капюшоны, женщина идет без головного убора и верхней одежды. За ними следует еще один мужчина в куртке и шапке. Ее сажают на заднее сиденье автомобиля и закрывают дверь. После этого один из мужчин садится рядом с ней на заднее сиденье с левой стороны, другой — на переднее сиденье рядом с водителем. Два человека остаются около светлого автомобиля с включенными фарами, остальные быстро направляются, по всей видимости, еще к одной машине, следует из опубликованного видеоролика.

Прокуратура Ахматовского района Грозного признала принудительное доставление Мусаевой в Чечню из Нижнего Новгорода законным, сообщил сегодня со ссылкой на постановление надзорного ведомства "Комитет против пыток"* .

Всего юристы комитета после похищения Мусаевой подали 10 ходатайств, 21 жалобу, 11 обращений, два запроса и семь заявлений на действия силовиков, однако результатов не последовало, говорится в сообщении комитета, направленном "Кавказскому узлу".

В частности, юристы комитета не получили ответов на поданные в нижегородское управление Следкома ходатайства о проведении проверок - следователи перенаправили все заявления в прокуратуру Чечни. Попытки комитета обжаловать действия нижегородских следователей оказались безрезультатными - суд снял две жалобы с рассмотрения под разными предлогами. Кроме того, юристы обжаловали бездействие руководства управления МВД по Нижнему Новгороду, которое не уведомило юристов о решении по заявлению о преступлении, однако суд не принял к рассмотрению и эту жалобу. Юристы также направили в главное управление МВД по Нижегородской области жалобы на действия силовиков, забравших Мусаеву, обжаловали постановление о привлечении ее к административной ответственности за мелкое хулиганство и подали жалобу нижегородским следователям о нарушении неприкосновенности жилища Янгулбаева.

"Заявление о превышении должностных полномочий чеченскими полицейскими перенаправили в Чечню было неприятным и, увы, ожидаемым событием. Поэтому мы подали отдельное заявление о преступлении, где сделали акцент на нарушении неприкосновенности жилища федерального судьи. Место совершения преступления обязывает следствие провести проверку здесь, в Нижнем Новгороде", - сказал юрист "Комитета против пыток"* Сергей Шунин. Однако юристы столкнулись с бездействием правоохранительных органов, которое будет обжаловано, сказал он.

Комментариев относительно сообщения "Комитета против пыток"* о реакции на жалобы на сайте Следственного управления следственного комитета по Нижегородской области по состоянию на 23.50 мск сегодня нет.

Генпрокуратура отреагировала на требования Европейского суда по правам человека и передало правозащитникам медицинские документы Мусаевой, в которых сообщается о ее обследовании и обеспечении ее лекарствами, сообщили в комитете.

Ранее адвокат Надежда Ермолаева, комментируя решение перенаправить заявление о похищении Заремы Мусаевой в прокуратуру Чечни, пояснила, что заявление о преступлении подается по месту его совершения, в случае Заремы Мусаевой - в Нижнем Новгороде. "Если составом преступления является похищение, то по месту совершения оно было в Нижнем Новгороде", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла"..

Обоснование решения перенаправить заявление в Чечню юрист охарактеризовала как "отписку". "И это свидетельствует об отсутствии у следственных органов желания расследовать эпизод, где состав преступления лежит на поверхности", – сказала юрист. Она предположила, что следователи не хотят установить, кто из силовиков причастен к похищению Мусаевой.

Адвокат Наталья Добронравова сочла, что постановление о привлечении Мусаевой к административной ответственности ничем не мотивировано, а материал "абсолютно некорректен". "Могу сказать одно, если бы это было здесь, на территории Нижнего Новгорода, ни один судья бы этот материал не принял, а вернул бы в орган, который это рассматривал" - сказал она.

У Заремы Мусаевой сахарный диабет со множественными осложнениями, и колонии, спецприемники и СИЗО не могут содержать людей с этим заболеванием, указал 11 февраля сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев. ЕСПЧ в соответствии с правилом 39 регламента суда 14 февраля обязал правительство России каждые две недели представлять документальную информацию о состоянии здоровья Мусаевой и об оказании ей медицинской помощи, перечне назначений, лекарств и проведенных осмотров.

Напомним, Зарема Мусаева сначала была помещена под стражу по делу о мелком хулиганстве, а затем арестована до 1 апреля по обвинению в нападении на силовика. В суд и СИЗО страдающей диабетом женщине несколько раз вызывали "скорую". Верховный суд Чечни 10 февраля рассмотрел жалобу защиты на арест Мусаевой и просьбу перевести ее под домашний арест в связи с состоянием здоровья, однако отказал в этом, несмотря на то, что в ночь перед заседанием женщине вновь вызывали "скорую". "Я тихо умираю", - сказала, выступая в суде, сама Мусаева. 2 марта стало известно, что по делу Мусаевой в Европейский суд по правам человека была подана жалоба с указанием на нарушения не менее шести статей Конвенции о защите прав и основных свобод, включая угрозу жизни и запрещение пыток. После задержания состояние здоровья Мусаевой значительно ухудшилось, заявили в "Комитете против пыток"*.

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Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справочным материалах "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми". Новости о преследовании семьи Янгулбаевых собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

* "Комитет против пыток" был внесен в реестр НКО-иноагентов в 2015 году. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо – "Комитет по предотвращению пыток", который также был внесен в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.