Юристы встретили критикой отказ расследовать похищение Мусаевой

09 февраля 2022, 15:16

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следователи в Нижнем Новгороде переадресовали в прокуратуру Чечни заявление о похищении Заремы Мусаевой, чтобы не брать на себя выяснение причастности чеченских силовиков к похищению, предположила юрист Надежда Ермолаева. Решение следствия будет обжаловано, пообещали в "Комитете против пыток"*.

Как писал "Кавказский узел", 31 января стало известно об уголовном деле Заремы Мусаевой, которая, по версии силовиков, поцарапала лицо полицейскому, когда ее доставили в отделение полиции. 1 февраля суд арестовал ее до 1 апреля. Руководитель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев обратился к главе СКР России Александру Бастрыкину с предложением забрать у чеченских следователей дело Мусаевой, так как оно связано с конфликтом между чеченскими властями и семьей Янгулбаевых. 4 февраля адвокатам удалось посетить Зарему Мусаеву в СИЗО, а 8 февраля стало известно, что защита обжаловала ее арест и начала изучать материалы дела.

Зарема Мусаева, супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, 20 января была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный. Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей", а 22 января обвинил эту семью в организации террористической сети и поддержке терроризма и потребовал задержать и наказать всю семью или уничтожить как пособников террористов. Из-за этих угроз Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну. Сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев, покинул Россию еще в конце 2021 года, его брат Ибрагим Янгулбаев объявлен в федеральный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми собраны "Кавказским узлом" в справках "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

"Комитет против пыток"* намерен обжаловать решение следователей о передаче из Нижнего Новгорода в Грозный заявления о похищении Мусаевой, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь "Комитета против пыток"* Наталья Курекина.

В ответе и.о. руководителя контрольно-следственного отдела этого ведомства, который правозащитники получили 5 февраля, сообщение руководителя "Комитета против пыток"* Сергея Бабинца о похищении человека названо «обращением гражданина». Представитель СКР сообщил, что заявление направлено в прокуратуру Чечни согласно закону "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ". В мотивировке решения указано, что «обжалуются процессуальные действия при расследовании уголовного дела, находящегося в производстве СУ УМВД России по городу Грозный».

Ответ следствия, принявшего к рассмотрению сообщение о похищении человека как «обращение гражданина», является характерным для следственных органов, сказал сегодня корреспонденту «Кавказского узла» Сергей Бабинец. "Это [сообщение о похищении и обращение гражданина] разные вещи. Но Следственный комитет так всегда делает, чтобы не расследовать", - сказал он.

Заявление о преступлении подается по месту его совершения, в случае Заремы Мусаевой - в Нижнем Новгороде, сказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Надежда Ермолаева. "Если составом преступления является похищение, то по месту совершения оно было в Нижнем Новгороде", - пояснила она.

Обоснование решения перенаправить заявление в Чечню юрист охарактеризовала как "отписку". "Таких отписок в моей практике были тысячи. И это свидетельствует об отсутствии у следственных органов желания расследовать эпизод, где состав преступления лежит на поверхности. Это делается для того, чтобы время ушло, а в этом случае время - это самое ценное для эффективного расследования. Потраченный месяц будет говорить о том, что расследование будет неэффективным, потому что телесные повреждения заживут, свидетели - забудут, камеры наблюдения уже циклично перезапишут файлы", - сказала юрист.

Она предположила, что следователи не хотят установить, кто из силовиков причастен к похищению Мусаевой. "Мое мнение, основанное на опыте работы с аналогичными делами, когда преступления совершаются очевидно недобросовестными сотрудниками силовых органов и у должностных лиц нет желания расследовать: первое, что делается - это затягивается время. Вот таким способом, пересылкой сообщения из одного субъекта [Российской Федерации] в другой, отписками, другими непонятными действиями, которые не укладываются в логику расследования, чтобы затянуть действия, и расследование никогда бы не смогло привести к установлению причастных к этому деянию лиц и привлечению их к ответственности", - сказала Надежда Ермолаева.

В свою очередь адвокат Наталья Добронравова, представляющая интересы Заремы Мусаевой, воздержалась от оценки законности переадресации заявления Сергея Бабинца в Грозный по ответу СКР. "Оценивать сейчас законность я не могу, поскольку есть понятие начала совершения преступления [Нижний Новгород] и окончание его совершения [Грозный]", - сказала Добронравова корреспонденту "Кавказского узла".

Комментируя сообщение своей доверительницы о том, что при рассмотрении материалов по административному делу она потеряла сознание в зале суда и материалы были рассмотрены без ее участия, адвокат заявила, что видит в этом нарушение международной Конвенции о защите прав человека.

"Со слов моей доверительницы все было именно так. У любого адвоката есть понятие презумпции истинности сообщаемых доверителем сведений, и если я доверяю этим сведениям, то это (рассмотрение материалов, пока человек без сознания) незаконно, это грубейшее нарушение статьи 6 Конвенции о защите прав, основных свобод человека и гражданина, которая так и называется - «Беспристрастный суд». Единственная сложность здесь - доказать, что это было именно так. Никаких видеозаписей из зала суда нам никто не предоставит. Но мы будем делать все, чтобы это доказать", - сказала адвокат Мусаевой.

Она уточнила, что КоАП "ставит судью в положение обвинения". "Там не присутствует прокурор, может не присутствовать защитник, и суд берет на себя несвойственную ему функцию – обвинения... КоАП - это ужасный кодекс, который дает волю судье, он делает все, что хочет. Не каждый человек, оказавшийся в роли лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, знает, что все ходатайства заявляются только в письменной форме. Протокол судебного заседания не ведется, он будет вестись только, если будет заявлено письменное ходатайство", - рассказала Наталья Добронравова.

21 января власти Чечни сообщили, что Зарема Мусаева привлечена к административной ответственности за мелкое хулиганство - оскорбление и нападение на полицейского - и арестована на 15 суток. Материал об административном правонарушении Верховный суд Чечни вернул в районный суд, не рассмотрев жалобы защиты, рассказала 8 февраля пресс-секретарь "Комитета против пыток"*.

Постановление о привлечении Мусаевой к административной ответственности ничем не мотивировано, а материал "абсолютно некорректен", заявила адвокат. "Могу сказать одно, если бы это было здесь, на территории Нижнего Новгорода, ни один судья бы этот материал не принял, а вернул бы в орган, который это рассматривал. Определение [ВС Чечни по административному делу] будем обжаловать в кратчайшие сроки, и будем обжаловать само постановление, поскольку оно вступило в законную силу. Более того, на это постановление еще не дошла моя жалоба в интересах Мусаевой, я отправляла ее 27 января первым классом, на 7 февраля она находилась еще в Москве, в сортировочном пункте", - сообщила адвокат.

Она уточнила, что ее доверительница жаловалась на нездоровье. "[7 февраля] у нас не хотели принимать ордера в СУ СКР по Чечне. Пришлось ехать в прокуратуру, добиваться встречи, прокурор решил нашу проблему, на другой день утром мы увидели следователя [...], который очень неохотно, но все сделал. У Заремы я была вчера, ей очень плохо, но она борется, верит в справедливость и что мы ее вытащим, это самое главное. Она отрицает совершение каких-либо правонарушений. Стоит отдать должное и сотрудникам СИЗО № 1 Грозного, очень ей помогают и хорошее к ней отношение", - сказала Наталья Добронравова.

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

* "Комитет против пыток" был внесен в реестр НКО-иноагентов в 2015 году. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо – "Комитет по предотвращению пыток", который также был внесен в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.