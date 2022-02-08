Зарема Мусаева рассказала об обмороке во время вынесения решения суда о ее аресте

08 февраля 2022, 23:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Во время заседания суда в Грозном Зареме Мусаевой стало плохо, и решение об аресте было принято, когда она была без сознания. Об этом сама Мусаева рассказала сегодня посетившим ее адвокатам.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 января стало известно, что в отношении Заремы Мусаевой расследуется уголовное дело о нападении на силовика. Старопромысловский райсуд Грозного 1 февраля арестовал Мусаеву до 1 апреля. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев обратился к главе Следкома России Александру Бастрыкину с предложением забрать у чеченских следователей дело Мусаевой, так как оно тесно увязано с конфликтом между чеченскими властями и семьей Янгулбаевых. 4 февраля адвокаты встретились со своей подзащитной в СИЗО, и она пожаловалась на состояние здоровья. Адвокаты по соглашению были 7 февраля допущены к Зареме Мусаевой в СИЗО, сообщил руководитель "Комитета против пыток"* Сергей Бабинец. Адвокаты обжаловали ее арест и приступили к ознакомлению с материалами ее дела, сообщили в "Комитете против пыток". Нападение на представителя власти, которое вменяется Мусаевой, является суровой статьей и карается жестко, отметила юрист.

Супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева 20 января была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный, после чего Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". 22 января он обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и потребовал задержать и наказать всю семью или уничтожить как пособников террористов. После этих угроз Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну. Сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев, покинул Россию еще в конце 2021 года. Другой сын Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. О том, какие обвинения озвучил Кадыров, и что ему ответили Янгулбаевы, и какую роль сыграл оппозиционный Telegram-канал, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова".

Адвокаты сегодня вновь встретились с Заремой Мусаевой, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь "Комитета против пыток"* Наталья Курекина.

Как выяснила побывавшая в СИЗО адвокат Наталья Добронравова, Зарема Мусаева чувствует себя плохо - у нее сильная слабость и ей тяжело ходить. При этом женщине оказывается медицинская помощь, в СИЗО к ней относятся хорошо, и она благодарна сотрудникам за человечное отношение, рассказала адвокату Зарема Мусаева.

Зарема Мусаева настоящий борец, в её голосе звучат нотки бодрости, она категорически отказывается от вменяемых ей правонарушений и верит, что её вытащат, сказала адвокат.

В суде по административному делу, когда судья попросил её представиться, она назвала свое имя и фамилию, затем упала в обморок и очнулась уже в спецприемнике, рассказала сегодня Зарема Мусаева адвокату. Судебный процесс проходил, когда женщина была без сознания, пояснили в "Комитете против пыток".

"Вчера следователь отказался встречаться с адвокатами и принимать их заявление о вступлении в дело. Они обратились к дежурному прокурору Чеченской Республики, который пообещал устранить нарушение. Стоит отметить, что слово он своё сдержал, сегодня защитникам удалось встретиться со следователем, процедура вступления в дело пройдена", - сообщила Курекина.

Адвокатам удалось ознакомиться с материалом об административном правонарушении, который Верховный суд вернул в районный, не рассмотрев жалобы защиты. "Основание возврата совершенно надуманное: "Адвокат не участвовал в составлении протокола и в рассмотрении дела в суде, поэтому жалобу его рассматривать не будем". Мы не согласны с таким решением, будем обжаловать", - сказала пресс-секретарь "Комитета против пыток".

Из-за ковидных ограничений Зарема Мусаева не может получить передачи, также сообщила Наталья Курекина.

Зарема Мусаева настаивает, что не совершала никаких преступлений и правонарушений, рассказала сегодня адвокат Наталья Добронравова, слова которой приводит РИА "Новости". Ухудшение самочувствия Мусаевой адвокат объяснила перенесенным сильным стрессом и тем, что в дороге из Нижнего Новгорода в Чечню женщина находилась без инсулина и без еды. "Сейчас ей дают инсулин и даже повышенное питание", - отметила Наталья Добронравова.

Она подчеркнула, что Мусаева не помнит, как проходил суд, где вынесли решение о ее аресте, поскольку была без сознания.

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

* "Комитет против пыток" был внесен в реестр НКО-иноагентов в 2015 году. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо – "Комитет по предотвращению пыток", который также был внесен в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.