Правозащитники насчитали 22 задержанных участника акций протеста на юге России

13 марта 2022, 16:58

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На акциях протеста против военной операции на Украине задержаны по меньшей мере 22 человека в Волгограде, Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону, сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Волгограде по меньшей мере восемь человек были задержаны на акции протеста против военной операции на Украине.

Аналогичные акции прошли и в воскресенье 6 марта. Так, в Ростове-на-Дону акция протеста завершилась массовыми задержаниями. Активисты сообщили и о задержании председателя реготделения "Яблока" Марии Кривенко и члена партии Ярослава Ревенко. Не менее 60 человек были также задержаны на протестной акции в Краснодаре. В Волгограде 23 участникам акции после задержания были назначены штрафы, а организатор акции арестован на семь суток

Акции протеста против военной спецоперации на Украине прошли сегодня во многих городах России, к 16.30 мск было задержано более 600 человек в 33 городах, сообщило на своем сайте ОВД-Инфо*, опубликовав имена некоторых задержанных. "В каждом отделе полиции может быть больше задержанных, чем в опубликованных списках. Мы публикуем только имена тех людей, о которых нам достоверно известно, и чьи имена мы можем опубликовать", - поясняется в публикации.

По данным правозащитного проекта, акции протеста прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске, Нижнем Новгороде, Тольятти, Челябинске и других городах, а на юге России – в Волгограде, Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

В Краснодаре, по данным правозащитников, по крайней мере девять задержанных. В публикации приведены имена пяти из них, доставленных в ОВД Западного округа Краснодара: Виктор Чириков, Павел Гамер, Герман Косенко, Степан Козенец и Денис Шуба.

О задержании и аресте Павла Гамера ОВД-Инфо* сообщило еще 12 марта. По данным правозащитного проекта, Ленинский райсуд Краснодара арестовал активиста на 14 суток, признав его виновным в неповиновении сотрудникам полиции во время одиночного пикета.

В Сочи задержан по крайней мере один человек, Владимир Шпагин. Предположительно, в городе задержан еще один человек, отмечается в публикации.

В Волгограде в отдел полиции № 4 были доставлены по меньшей мере семь человек: Любовь Самылова, Михаил Морозов, Яна Березина, Данил Соловьёв, Евгений Корчакин, Замир (фамилия не указана. – Прим. "Кавказского узла") и Вячеслав Чадов.

По меньшей мере пять человек задержаны в Ростове-на-Дону. Так, в городской отдел полиции № 3 доставлен Александр Олейников, а в отдел полиции № 7 - Татьяна Спорышева, Борис Папаян и Елена Белан. Где находится пятый задержанный, пока неизвестно, говорится в публикации.

Отметим, что сегодня знакомые Татьяны Спорышевой, Бориса Папаяна и Елены Белан сообщили об обысках в квартирах этих трех активистов. Силовики изъяли во время обысков телефоны и компьютеры. По данным правозащитников, обыски были связаны с делом ростовского журналиста Сергея Резника, которого обвиняют в реабилитации нацизма из-за поста в Telegram-канале.

Напомним, спецоперация российских войск на Украине началась утром 24 февраля. В чем ее суть, что ей предшествовало, и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

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