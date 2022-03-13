Активист арестован в Краснодаре после антивоенного пикета

13 марта 2022, 07:20

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Суд в Краснодаре поместил под стражу на 14 суток активиста Павла Гамера, признав его виновным в неповиновении полиции во время одиночного пикета.

Как писал "Кавказский узел", в Краснодаре после начала спецоперации на Украине прошли протестные акции, после этого силовики стали задерживать активистов. Так,12 марта они провели обыски в квартирах адвоката Михаила Беньяша и активистки Яны Антоновой в Краснодаре. Обыск в квартире Антоновой силовики провели в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. По словам активистки, она не знает жертву мошенничества, а обыски связаны с проведенным ею одиночным пикетом против спецоперации на Украине.

21 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, и на следующий день Совет Федерации одобрил ввод войск в Донбасс. 24 февраля началась военная операция российских войск на Украине. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Ленинский районный суд Краснодара постановил пометить под стражу активиста Павла Гамера на 14 суток з по статье о неповиновении сотрудникам полиции (статья 19.3 КоАП РФ), сообщило 12 марта "ОВД-инфо"* в своем Telegram-канале.

Активист на пикете выкрикивал лозунги против спецоперации российских военных на Украине, провоцировал конфликты с людьми, а на требования сотрудников полиции прекратить свои действия отвечал грубым отказом, говорится в решении суда, которое привело издание.

Гамера завил, что согласие с протоколом его заставили подписать под давлением, пригрозив оставить в отделе полиции на ночь. После подписание документа домой его так и не отпустили, он провел ночь до суда в отделе полиции.

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Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".