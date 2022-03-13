Силовики провели обыски у троих ростовских активистов

13 марта 2022, 15:06

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Телефоны и компьютеры изъяли силовики во время обысков у ростовских активистов Елены Белан, Татьяны Спорышевой и Бориса Папаяна, сообщили знакомые активистов.

Обыски прошли в Ростове-на-Дону у активистов Елены Белан, Татьяны Спорышевой и Бориса Папаяна. "У активистки Елены Белан обыск уже завершился. У нее изъяли всю технику. Идут обыски у Татьяны Спорышевой и Бориса Папаяна", - сообщило в 09.48 мск "ОВД-Инфо"* со ссылкой на знакомых этих активистов в своем Telegram-канале.

Адвоката Татьяны Спорышевой не пускали в ее квартиру, где проходил обыск, в связи с чем адвокат оставил жалобу дежурному прокурору.

В 12.37 мск издание сообщило, что обыск у Татьяны Спорышевой закончился. "Силовики изъяли телефоны, планшеты и ноутбук. Адвоката на обыск так и не допустили. Правоохранители назначили допрос активистки на 14 марта. Следственные действия проходили в рамках дела против журналиста Сергея Резника, которого обвиняют в реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК) из-за поста в телеграм-канале", - говорится в публикации. Об итогах обыска у Бориса Папаяна, по состоянию на 15.04 мск, "ОВД-Инфо"* не сообщило.

"Кавказский узел" писал, что в октябре 2021 года ростовский журналист Сергей Резник был объявлен в розыск Центром по противодействию экстремизму. Резник, который переехал из России в Грузию, предположил, что причиной стала его профессиональная деятельность.

Сергей Резник - ростовский журналист, расследовавший коррупционную деятельность ростовского губернатора. С ноября 2013 года отбывал тюремный срок, был признан политзаключенным. Освободился из заключения в конце октября 2016 года. Номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа-2013". На "Кавказском узле" опубликована биография Сергея Резника.

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Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".

* включено Минюстом России в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.