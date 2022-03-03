Телеканал "Дождь"* приостановил вещание

03 марта 2022, 18:08

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Гендиректор телеканала "Дождь"* Наталья Синдеева объявила сегодня о решении временно приостановить вещание телеканала. Главный редактор канала Тихон Дзядко и ряд сотрудников решили на время уехать из России.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта стало известно, что Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"*, обвинив их в публикации ложных сведений о действиях российской армии на Украине. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция была отключена от эфира. 2 марта "Новая газета" объявила акцию солидарности после блокировки "Дождя"* и "Эха Москвы". Совет директоров "Эха Москвы" сегодня принял решение о ликвидации радиоканала и сайта радиостанции.

Телеканал "Дождь"* приостановил работу, сообщила сегодня генеральный директор Наталья Синдеева в эфире канала на YouTube-канале. "Мы приняли для себя решение, что мы временно останавливаем работу телеканала. Слово "временно" очень важно. Нам нужны силы и время, чтобы выдохнуть и понять, как работать дальше. Мы очень надеемся, что мы вернемся в эфир. Как, где, на каких платформах, мы пока не знаем и продолжим работать", сказала она.

Главный редактор канала Тихон Дзядко сообщил, что решил временно уехать из России. "Я действительно принял решение на время покинуть Россию. Аналогичное решение приняли ряд сотрудников редакции. После незаконной блокировки сайта Дождя, аккаунтов Дождя в ряде соцсетей, а также угроз в адрес некоторых сотрудников очевидно, что личная безопасность некоторых из нас находится под угрозой", - сообщил он 2 марта в своем Telegram-канале.

21 фвраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".

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