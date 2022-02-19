Трое водителей арестованы после акции протеста в Азербайджане

19 февраля 2022, 13:12

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Трое из четырех водителей, перекрывших проспект Гейдара Алиева в Баку с требованием выдачи разрешений на международные перевозки, арестованы: двое - в административном порядке, против одного заведено уголовное дело. Еще один водитель освобожден от ответственности по возрасту и состоянию здоровья.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 17 февраля водители четырех грузовиков перекрыли центральный проспект в Баку. Они потребовали от властей разрешительных документов на перевозку товара. К полудню полиция разблокировала движение на проспекте. Азербайджанские активисты поддержали водителей, указав, что транспортные компании несут убытки из-за больших масштабов коррупции. Профильное министерство сочло претензии водителей необоснованными. 18 февраля на странице Общественного телевидения Азербайджана в YouTube был опубликован видеоролик, в котором участвовавшие в акции водители принесли извинения. Директор азербайджанской транспортной компании R-Qrup Kargo Рамиш Джафаров и три водителя этой же фирмы сообщили, что своей акцией создали неудобства гражданам и поэтому просят прощения. Силовики угрозами вынудили водителей принести извинения, уверены азербайджанские активисты.

На борту одного из грузовиков, которые перекрыли проезд по проспекту Гейдара Алиева, был прикреплен большой баннер с надписью на азербайджанском языке: "Нас до этого довели начальник государственной автомобильной службы Анар Рзаев и начальник отдела Малик Алиев. Дайте нам разрешительные листы. Товары портятся, мы обанкротились". Длина пробки, которая возникла из-за акции протеста водителей, составила около километра, передал корреспондент "Кавказского узла".

Водители предстали перед судом 18 февраля. Наримановский районный суд Баку арестовал Фахраддина Меликова и Миралема Мамедова на 30 суток. Меликова признали виновным по ст. 535.1 (неподчинение полиции), а Мамедова - по 510.1 (мелкое хулиганство) КоАП Азербайджана, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" исполнительный директор НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров.

При этом, в отношении Рамиша Джафарова суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в связи с предъявлением уголовного обвинения по ст. 233 (совершений действий, направленных на нарушение общественного порядка или участие в них) УК Азербайджана. Еще одного водителя - Бахтияра Нуриева - суд освободил от ответственности "по состоянию здоровья и возрасту", сказал Сафаров.

"Мы считаем, что аресты водителей - чрезмерное суровое наказание, тем более для Джафарова, которому грозит длительное тюремное наказание. Они прибегли к акции протеста, потому что исчерпали все другие возможные способы обратить внимание на проблемы в сферы выдачи разрешений на международные автомобильные перевозки. Но, видимо, власти решили устроить показательное наказание, чтобы предотвратить возможные протесты других недовольных групп граждан", - сказал глава НПО "Линия защиты".

Адвокат Джафарова Сахават Мамедов заявил корреспонденту "Кавказского узла", что его подзащитный не признал себя виновным. От подробных комментариев адвокат воздержался.

"Я еще не получил на руки решение суда. Я должен ознакомиться с текстом, чтобы потом прокомментировать доводы обвинения", - сказал он.

При этом адвокат подчеркнул, что рассчитывает получить текст решения суда 21 февраля и сразу же подать апелляционную жалобу на арест.

Отец Рамиша Джафарова Закяран Джафаров заявил, что его сына арестовали с применением насилия.

"Около 15 человек в гражданской одежде, перепрыгнув через забор, ворвались к нам во двор, а потом в дом. Если бы постучались в дверь, мы пустили бы их. Зачем надо было устраивать такие вещи? Они напугали дома женщин, детей, грубо вели себя. Мою невестку, дочь толкнули, сына ударили. Ему скрутили руки и увели. Он же не бандит, не террорист какой-то. У нас камеры видеонаблюдения, они демонтировали их и забрали с собой, чтобы скрыть доказательства своего поведения. Они даже не представились, не предъявили никаких документов, санкций на задержание, арест", - утверждает Закяран Джафаров.

В Наримановском суде подтвердили информацию об аресте водителей. В пресс-службе МВД опровергли утверждения Джафарова о применении насилия в отношении его сына.