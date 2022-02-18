Активисты сочли вынужденными извинения участников акции протеста в Баку

18 февраля 2022, 22:12

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Водители, которые в ночь на 17 февраля перекрыли проспект Гейдара Алиева в Баку были задержаны полицией, также были избиты двое правозащитников. Позднее в сети появился ролик с извинениями участников акции протеста. Силовики угрозами вынудили водителей принести извинения, уверены азербайджанские активисты.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 17 февраля водители четырех грузовиков перекрыли центральный проспект в Баку. Они потребовали от властей разрешительных документов на перевозку товара. К полудню полиция разблокировала движение на проспекте. Азербайджанские активисты поддержали водителей, указав, что транспортные компании несут убытки из-за больших масштабов коррупции. Профильное министерство сочло претензии водителей необоснованными.

На борту одного из грузовиков, которые перекрыли проезд по проспекту Гейдара Алиева, был прикреплен большой баннер с надписью на азербайджанском языке: "Нас до этого довели начальник государственной автомобильной службы Анар Рзаев и начальник отдела Малик Алиев. Дайте нам разрешительные листы. Товары портятся, мы обанкротились". Длина пробки, которая возникла из-за акции протеста водителей, составила около километра, передал корреспондент "Кавказского узла".

Видеоролик, в которой участники акции протеста на проспекте Гейдара Алиева принесли извинения, опубликован сегодня на странице Общественного телевидения Азербайджана в YouTube. Директор азербайджанской транспортной компании R-Qrup Kargo Рамиш Джафаров и три водителя этой же фирмы на азербайджанском языке сообщили, что своей акцией на проспекте Гейдара Алиева создали неудобства гражданам и поэтому просят прощения. Также они пообещали больше не нарушать порядок, перевел слова водителей корреспондент "Кавказского узла". Видеозапись демонстрировалась в эфире азербайджанской частной телекомпании ATV.

По данным агентства Turan, вечером 17 февраля Джафаров и три водителя были грубо задержаны полицией. При задержании Джафарова полицейские перебрались через забор и проникнув в дом, применили силу к членам его семьи, включая детей. Из камер видеонаблюдения в доме Джафаровых и соседей силовики изъяли карты памяти.

Недоумение принуждением водителей к извинениям выразил председатель Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли. "Это что за практика извинений, где МВД этому научился? Они не понимают, что вызывают у народа чувство омерзения к власти?" - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Извинения были высказаны под угрозами, отметил правозащитник, руководитель организации "Линия защиты" Руфат Сафаров. "Мы применим все правовые способы для защиты их прав. Ведем переговоры о мобилизации общественного комитета защиты для помощи водителям", - написал он сегодня на своей странице в соцсети Facebook.

Вечером 17 февраля Сафарова и коллегу из "Линии защиты" избили в отделении полиции за то, что они пришли защищать водителей, рассказал представитель организации Зафар Ахмедов. По его словам, после избиения в полиции правозащитная организация обратилась с жалобой в руководство МВД. Однако им сказали, что в инциденте виноваты сами правозащитники, так как пришли в полицейское отделение без бейджиков, и их "не узнали", отметил Ахмедов. "Такой ответ мы слышим каждый раз после очередного полицейского насилия над членами "Линии защиты", - сказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

Вечером 17 февраля в передаче Общественного телевидения Азербайджана выступил завотделом Государственной службы автомобильного транспорта (ГСАТ) Анар Рзаев, отставки которого добивались водители. Он отрицал обоснованность претензий водителей и оправдал действия министерства цифрового развития и транспорта, структурой которого является ГСАТ. Участники акции протеста не были приглашены на передачу.

Глава общественной организации Multimedia Осман Гюндуз осудил одностороннюю, необъективную передачу Общественного ТВ: "Выступать в передаче приглашен Анар Рзаев, увольнения которого требуют водители. Это нарушает принцип беспристрастности общественного телерадиовещания. В последнее время ОТВ отличается объективностью от других телеканалов. Надеюсь, что руководство компании будет придерживаться принципа плюрализма ", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что в октябре 2019 года МВД России начало проверку на экстремизм движения "Во благо общего народа" (ВБОН) после публикации видеороликов, на которых людей избивают и заставляют извиняться за высказывания в адрес азербайджанцев. Активисты движения переняли эту практику у властей Чечни, а в Азербайджане подобных тенденций нет, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и журналисты.