Правозащитники усомнились в связи исчезновения Гаглоевой с оккультизмом

11 февраля 2022, 02:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Преследования людей, занимающихся оккультизмом в Чечне, обычно ограничивается публичным порицанием, а в Ингушетии и Северной Осетии случаев преследования гадалок в последние годы не было, указали юристы и правозащитники, комментируя предположения родственника пропавшей жительницы Северной Осетии Риммы Гаглоевой, которая занималась гаданием и снятием сглаза.

Как писал "Кавказский узел", племянник Риммы Гаглоевой обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь в поиске тети и таксиста Адама Арсаева из Ингушетии, который вез ее 6 февраля из аэропорта в Грозном. Глава Северной Осетии обсудил с главами соседних республик, а также с заместителем Генпрокурора России исчезновение Гаглоевой и Арсаева. МВД Северной Осетии отчиталось об объявлении женщины в розыск, следком Ингушетии сообщил о начале расследования дела об убийстве двух пропавших. Гаглоева занималась гаданием и снятием сглаза, что могло стать причиной ее исчезновения, предположил ее племянник Георгий Гаглоев. По его словам, видеообращение к Кадырову по этому поводу суммарно набрало свыше полумиллиона просмотров, однако со стороны главы Чечни не последовало никакой реакции.

По версии следствия, 6 февраля примерно в 21.30 мск 43-летний житель Ингушетии и 57-летняя жительница Северной Осетии на автомобиле Toyota Corolla серебристого цвета выехали из международного аэропорта в Грозном в направлении Ингушетии. С этого времени сведения о них отсутствуют, об их местонахождении ничего не известно, сообщило следственное управление Следственного комитета по Ингушетии. 7 февраля около 14.00 машина жителя Ингушетии была обнаружена на юго-восточной окраине города Сунжа, из которого были изъяты мобильные телефоны, гражданский и заграничный паспорт на имя мужчины, спортивная сумка и валюта, говорится в сообщении ведомства.

Адвокат из Северной Осетии Заур Бегиев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что не сталкивался с притесненями гадалок в Северной Осетии. «Не было у меня никогда в практике такого случая, чтобы людей, занимающихся подобной деятельностью, преследовали каким-либо образом», сказал он.

Юрист также рассказал, что давно не слышал о случаях пропажи людей из Северной Осетии. «Раньше было много случаев, когда люди пропадали, лет семь-восемь назад и более. На территории Ингушетии таких случаев было много. А также на территории Пригородного района Осетии. С каждым годом таких случаев меньше. Были такие случаи, что люди пропадали и их никто не находил. Никто не выдвигал никаких условий, например, о выкупе», - сказал Бегиев.

Адвокат из Северной Осетии Батраз Кульчиев также сообщил, что случаи преследования в Северной Осетии людей, которые занимаются гаданием, ему не известны. Также он не сталкивался с похищениями жителей республики в других регионах.

Ранее неоднократно были случаи, когда жители Ингушетии пропадали на территории соседних регионов, напомнил правозащитник Тимур Акиев. "Например, с 2005 по 2007 год в Северной Осетии люди пропадали без вести - и до сих пор их местонахождение не установлено, и непонятно, кто к этому может быть причастен. Это были люди молодые и пожилые. Были ингуши, которые в Северную Осетию поехали по своим делам, но большая часть - это те, кто жил на территории Северной Осетии, в Пригородном районе", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Были догадки, что это связано с действиями неких мстителей за нападение боевиков на бесланскую школу. И даже Алихан Калиматов, брат нынешнего главы Ингушетии, будучи подполковником ФСБ, приезжал и проводил здесь специальное расследование. Потом на него было совершено покушение, он был убит, и после этого глубокого расследования этих исчезновений не было. Формально следствие проводилось, но по факту действий не было [...] Но похищения (ингушей) на территории Осетии прекратились", - отметил Акиев.

Нападение на майора ФСБ Алихана Калиматова и его спутника Беслана Оздоева было совершено 17 сентября 2007 года на федеральной трассе "Кавказ" недалеко от селения Гази-Юрт Назрановского района Ингушетии. Преступники расстреляли их в момент, когда они выходили из кафе "Вайнах". Калиматов погиб на месте, его попутчик Оздоев госпитализирован с тяжелыми ранениями. Калиматов занимался на Кавказе расследованием похищений ингушей и чеченцев в Северной Осетии. Коллеги убитого в Ингушетии офицера ФСБ Алихана Калиматова, сотрудники МВД и УФСБ Ингушетии, предположили, что убийц на подполковника навел кто-то из силовиков.

Оснований полагать, что те исчезновения в 2005-2007 годах связаны с преследованием сотрудниками силовых структур, не было, отметил правозащитник. "Если за этим кто-то стоял, то это были какие-то группировки - частные, отдельные лица. Но их, к сожалению, не удалось установить", - рассказал он.

В Ингушетии случались нападения на людей, занимающихся оккультизмом, но это было в период, когда на территории республики активно действовало вооруженное подполье, сказал Акиев. "Это было где-то в 2006-2009 годах. Были случаи, когда представители незаконных вооруженных формирований совершали убийства такого рода людей, которые занимались гаданиями, нетрадиционными методами лечения. Это не носило массового характера, речь идет о единичных случаях, но это было. Я помню, например, в Ачалукском районе женщину убили - именно за то, что она занималась всеми этими гаданиями", - отметил он.

В сентябре 2008 года в Ингушетии была убита русская местная жительница, которая зарабатывала на жизнь гаданием. Она была застрелена во дворе своего дома в станице Троицкой Сунженского района. Ранее, в сентябре 2005 года, в селении Алхасты Сунженского района был убит известный в республике и за ее пределами народный целитель Макшарип Белхороев.

В те времена вооруженное подполье пыталось "не столько наказать, сколько посеять страх и уважение к себе таким образом", считает Акиев. "После того, как вооруженное подполье было сведено на нет, опасность для этих людей перестала существовать. Сегодня для них в Ингушетии нет никакой угрозы. Нельзя исключить, что может [совершить убийство] какой-то фанатик, единичный, но такой системной угрозы в этом вопросе, которая была при боевиках, сейчас нет. Риск для жизни таких людей примерно такой же, как и для тех, кто продает алкоголь или делает еще что-то, что противоречит нормам ислама", - пояснил правозащитник.

Нет оснований рассматривать и ту версию, что это исчезновение может быть связано с преследованием гадалок в Чечне, считает он. "Чеченские власти борются с деятельностью таких людей на территории Чечни. Всё, что происходит за пределами республики, их не касается [...] Кроме того, они в этой своей борьбе никогда таких людей не похищали и не убивали. Они их публично порицали, показывали по телевизору, заставляли отказаться от этого. Но не известно случаев, чтоб они применяли к таким людям физическое насилие. Эта версия (что Гаглоева стала жертвой борьбы чеченских властей с гадалками) мне кажется самой сомнительной", - сказал Акиев.

Гонения на знахарей и экстрасенсов в Чечне развернулись в 2013 году, когда на фоне борьбы с магами и колдунами, объявленной Рамзаном Кадыровым, были задержаны десятки людей, а некоторые пропали без вести. Затем кампания пошла на спад. В 2019 году власти Чечни возобновили преследование людей, оказывающих оккультные услуги. ЧГТРК "Грозный" регулярно публикует отчеты о воспитательных беседах руководителя Центра исламской медицины Адама Эльжуркаева с жителями Чечни, которые занимаются оказанием оккультных услуг. 9 января он публично отчитал двух жительниц Чечни за занятия колдовством. Спрос на услуги колдунов в Чечне продиктован неверием людей в правосудие и справедливость, заявила правозащитница Светлана Ганнушкина, комментируя публичное порицание задержанных за оказание оккультных услуг жительниц республики. Оккультизм порицается у мусульман, однако жители Северного Кавказа обращаются к колдунам из-за недоверия официальному духовенству и отсутствия поддержки имамов, сказал кавказовед Руслан Кутаев.

Подробностей этого исчезновения из проверенных источников - мало, подчеркнул он. "Кто нашел машину, в каком виде - с этим очень много неясностей", - сказал Акиев.

Версию о том, что исчезновение Гаглоевой может быть связано с последствиями осетино-ингушского конфликта, правозащитник также отверг. "Никаких предпосылок к этому нет", - сказал он.

Случаев безвестного исчезновения ингушей за последние годы было много, сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист, правозащитник, член правозащитной организации "Машр" Руслан Муцольгов. "Последний яркий случай был в 2017 году, когда житель Ингушетии, предприниматель Магомед Маматов был похищен в Северной Осетии, и спустя пять месяцев был найден его труп. После этого случаев, получивших широкую огласку, не было", - сказал он.

Житель Ингушетии Магомед Маматов выехал во Владикавказ за запчастями для своего автомобиля утром 20 августа 2017 года и в тот же день пропал. Маматов успел сообщить родным, что за ним следят люди, передвигающиеся на трех машинах. Тело Маматова было обнаружено 17 января 2018 года в Беслане. Эксперты сделали заключение, что следов насильственной смерти на теле нет. После исчезновения Маматов был жив еще два-три месяца, значит, его где-то держали и, возможно, пытали, заявил брат покойного Руслан Маматов.

По данным правозащитной организации "Машр" с 2002 года по настоящее время были похищены 226 жителей Ингушетии, в том числе тогда, когда они выезжали за пределы республики, то есть на территории других регионов, рассказал Муцольгов. "Ни одно из этих дел не было расследовано - они были приостановлены в связи с невозможностью установления лица, подлежащего к привлечению в качестве подозреваемого", - отметил правозащитник. По словам Муцольгова, похищения на территории Ингушетии прекратились в 2013 году.

Однако похищения происходили в разных регионах, но это всегда было связано с Ингушетией - люди либо только что выехали из республики, либо возвращались в нее, отметил Муцольгов. "Так, в 2010 году в Пригородном районе была похищена Залина Елхороева - она ездила в больницу в Северной Осетии к брату, и, когда возвращалась домой, ее похитили люди на бронированных "УАЗиках", что видели ее родственники. До сих пор не установлено, кто были эти люди и почему они ее похитили. ЕСПЧ в 2020 году вынес решение в пользу ее родных", - напомнил правозащитник.

Жительница Назрани Залина Елхороева была похищена в декабре 2010 года. Уже через несколько недель ее отец Идрис Елхороев заявил, что за похищением стоят спецслужбы. Уголовное дело о похищении Елхороевой было возбуждено лишь спустя полтора месяца, 7 февраля 2011 года, а место происшествия осмотрели спустя еще месяц - 10 марта. В августе 2012 года предварительное расследование было прекращено "в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого". 20 февраля 2020 года в ЕСПЧ были направлены возражения отца Залины Елхороевой на просьбу российских властей отклонить жалобу по делу о похищении его дочери. Идрис Елхороев настаивал, что его дочь убили силовики. ЕСПЧ постановил, что власти России должны выплатить компенсацию отцу похищенной.

По словам Муцольгова, в 2012 году в Минеральных Водах был похищен ингуш Рустам Аушев. "Он поехал туда на заработки. Когда адвокат Магомед Гандаров отправил запрос в транспортную полицию, задал им вопрос, как Рустам Аушев исчез с территории железнодорожного вокзала в Минводах, ему ответили, что заехала "ГАЗель" с [силовиками] и Аушева задержали", - сообщил Муцольгов.

В феврале 2021 года в Минводах исчез житель Назрани Рустам Аушев, который поехал в Ставропольский край в поисках заработка. Родные Аушева рассказали, что молодой человек выехал из Ингушетии 17 февраля 2012 года. Доехав до Минвод, он на железнодорожном вокзале ждал своего поезда. В последний раз Рустам позвонил своим родным примерно и сказал, что собирается сделать намаз, а после этого перезвонит.

Похищения происходили и на востоке от Ингушетии. Так, в 2010 году были похищены жители Ингушетии Мухамед Хутиев и Аслан Хашагульгов, выехавшие в Дагестан, напомнил собеседник. "По делу Хутиева ЕСПЧ также вынес решение в пользу его родных, в 2021 году", - сказал он.

В октябре 2010 года, по возвращении из Дагестана домой, пропали без вести жители Ингушетии Хутиев Мухамед Асланбекович и Хашагульгов Аслан Яхьяевич. По словам родственников пропавших, Мухамед и Аслан были сотрудниками Минстроя Ингушетии. Супруга Хутиева обратилась в ФСБ РФ с просьбой установить его местонахождение.

"Несколько раз жители Ингушетии пропадали и на территории Чечни, когда выезжали туда. Последние случаи были в 2011-2012 годах", - сказал Муцольгов.

Но больше всего ингушей пропадало на территории Северной Осетии, отметил правозащитник. "Как минимум 23 человека пропали в Северной Осетии за пару лет в середине "нулевых" [...] это были, в основном, ингуши, и несколько чеченцев", - сказал он. Муцольгов уточнил, что имеет в виду те случаи, которые расследовал Алихан Калиматов. "Обстоятельства всех этих похищений до сих пор не установлены", - посетовал он.

Преследования людей за занятия оккультизмом в Ингушетии были известны во второй половине "нулевых", в период правления Мурата Зязикова, отметил правозащитник. "Тогда были убиты несколько человек, которых причисляли к гадалкам. Потом такие убийства прекратились. Уже лет 15 я о таких случаях не слышал - чтобы убивали лиц, связанных с оккультизмом. Причем, ни в одной из республик. Да, были какие-то профилактические меры в отношении них", - сказал Муцольгов.

По случаю с исчезновением Арсаева и Гаглоевой, полагает юрист, делать какие-то выводы сложно, потому что мало информации и ни одна, ни вторая семья в организацию не обращалась, сказал он. "Тут даже мотив не ясен", - отметил правозащитник.

"Бывает такое, что преступление совершается в одном регионе, а, чтобы запутать следствие, следы этого преступления находятся в другом регионе. Если верить тому, что везде пишут, что автомобиль был тщательно вычищен, без отпечатков, то похитители, видимо, очень активно скрывали свои следы. Версия о том, что люди могли быть похищены в соседнем регионе, а машину потом бросили в Ингушетии, кажется мне жизнеспособной", - заключил Муцольгов.

Ранее адвокат Абусупьян Гайтаев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в России практикуется уголовное преследование экстрасенсов и магов по обвинению в мошенничестве, но доказать мошеннический умысел в таких случаях бывает сложно, поэтому правоохранительные органы "не очень любят" подобные дела, сказал "Тот, кого обвиняют в мошенничестве, может сказать, что он, допустим, обещал провести некий обряд, какую-то процедуру, за что и брал плату. Клиент добровольно согласился, но результат не был гарантирован договоренностями", – пояснил адвокат. Охоту на колдунов ведут не только в Чечне, но и в других республиках Северного Кавказа, сообщил также журналист Владимир Севриновский, опубликовавший в декабре 2020 года исследование о клиниках исламской медицины. По его данным, в Дагестане и Чечне исламские экзорцисты работают при поддержке и финансировании местных властей, а жители зачастую предпочитают обращаться к целителям, игнорируя официальную медицину.