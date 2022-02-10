Георгий Гаглоев связал исчезновение тети с ее занятием гаданием

10 февраля 2022, 14:03

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Пропавшая жительница Северной Осетии Римма Гаглоева занималась гаданием и снятием сглаза, что могло стать причиной ее исчезновения, предположил ее племянник Георгий Гаглоев. По его словам, видеообращение к Кадырову по этому поводу суммарно набрало свыше полумиллиона просмотров, однако со стороны главы Чечни не последовало никакой реакции.

Как писал "Кавказский узел", таксист Адам Арсаев из Ингушетии вечером 6 февраля вез пассажирку из Северной Осетии Римму Гаглоеву (МВД Северной Осетии на своем сайте назвало ее Екатериной Джеиранидис) из аэропорта Грозного, а затем они перестали выходить на связь. Автомобиль Арсаева был найден неподалеку от границы Ингушетии и Чечни. Племянник Гаглоевой обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь в поиске пропавших. Глава Северной Осетии обсудил с главами соседних республик, а также с заместителем Генпрокурора России исчезновение Гаглоевой и Арсаева. МВД Северной Осетии отчиталось об объявлении женщины в розыск, следком Ингушетии сообщил о начале расследования дела об убийстве двух пропавших.

Племянник пропавшей женщины, боец ММА Георгий Гаглоев, сообщил, что пока не получил никакой информации о местонахождении своей родственницы: "Четвертые сутки уже пошли, бессонные дни и ночи. Единственное, что нам известно, что наш глава республики уже связался с главами соседних республик и что плотно занимается вопросом, но пока что нам никто ничего не говорит, никакой утешающей информации. Я доверяю нашему главе республики. Я действительно думаю, что он делает всё возможное", рассказал он корреспонденту "Кавказского узла"

Обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову, которое записал Георгий Гаглоев и опубликовал 8 февраля на своей странице в Instagram, собрало на 13.33 мск 263 329 просмотров, также его перепостили различные новостные паблики в социальных сетях: "Я обращался два дня назад к Кадырову, мое видео посмотрели более полумиллиона человек, я не имею ни малейших сомнений, что в первый же день до Кадырова дошло это видео, но на сегодняшний день со мной никто не связался. У меня горе – у нас в семье пропал человек. Я думаю, меня должны были хотя бы как-то оповестить (представители Кадырова - Прим. "Кавказского узла") помимо того, что наш глава связался с ним".

Гаглоев предполагает, что его тётю могли похитить из-за ее деятельности. "Моя тётя занималась гаданием, могла снять сглаз с ребенка, могла помочь тому, кто плохо спит ночью. Да, мне известно по чеченским адатам или по мусульманской религии это запрещено, но она занималась этим у нас в республике, в Осетии, мы сами разберёмся. Если это как-то закону препятствует, пускай она будет наказана по законам, мы живем в Российской Федерации", - отметил он. По его словам, он не исключает, что именно в связи с деятельностью его тети "в Чечне или Ингушетии (ее) встретили или разобрались с ней по своим законам и обычаям". "Я сделаю все возможное, чтобы на меня обратил внимание весь мир, обязательно, это мой родной человек", - заключил Гаглоев.

"Кавказский узел" также писал, гонения на знахарей и экстрасенсов в Чечне развернулись в 2013 году, когда на фоне борьбы с магами и колдунами, объявленной Рамзаном Кадыровым, были задержаны десятки людей, а некоторые пропали без вести. Затем кампания пошла на спад. В 2019 году власти Чечни возобновили преследование людей, оказывающих оккультные услуги. ЧГТРК "Грозный" регулярно публикует отчеты о воспитательных беседах руководителя Центра исламской медицины Адама Эльжуркаева с жителями Чечни, которые занимаются оказанием оккультных услуг. 9 января он публично отчитал двух жительниц Чечни за занятия колдовством.

В России практикуется уголовное преследование экстрасенсов и магов по обвинению в мошенничестве, но доказать мошеннический умысел в таких случаях бывает сложно, поэтому правоохранительные органы "не очень любят" подобные дела, сказал ранее "Кавказскому узлу" адвокат Абусупьян Гайтаев. "Тот, кого обвиняют в мошенничестве, может сказать, что он, допустим, обещал провести некий обряд, какую-то процедуру, за что и брал плату. Клиент добровольно согласился, но результат не был гарантирован договоренностями", – пояснил адвокат. Охоту на колдунов ведут не только в Чечне, но и в других республиках Северного Кавказа, сообщил также журналист Владимир Севриновский, опубликовавший в декабре 2020 года исследование о клиниках исламской медицины. По его данным, в Дагестане и Чечне исламские экзорцисты работают при поддержке и финансировании местных властей, а жители зачастую предпочитают обращаться к целителям, игнорируя официальную медицину.

Спрос на услуги колдунов в Чечне продиктован неверием людей в правосудие и справедливость, заявила правозащитница Светлана Ганнушкина, комментируя публичное порицание задержанных за оказание оккультных услуг жительниц республики. Оккультизм порицается у мусульман, однако жители Северного Кавказа обращаются к колдунам из-за недоверия официальному духовенству и отсутствия поддержки имамов, сказал кавказовед Руслан Кутаев.