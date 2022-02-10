Дело об убийстве возбуждено после исчезновения двух человек в Ингушетии

10 февраля 2022, 10:48

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Следователи нашли в автомобиле ингушского таксиста, пропавшего без вести вместе с жительницей Северной Осетии, мобильные телефоны и иностранную валюту. Поиски не принесли результата, и Следком возбудил дело об убийстве.

Как писал "Кавказский узел", таксист Адам Арсаев из Ингушетии вечером 6 февраля вез пассажирку из Северной Осетии Римму Гаглоеву из аэропорта Грозного, а затем они перестали выходить на связь. Автомобиль Арсаева был найден неподалеку от границы Ингушетии и Чечни. Племянник Гаглоевой обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь в поиске пропавших. Глава Северной Осетии обсудил с главами соседних республик, а также с заместителем Генпрокурора России исчезновение Гаглоевой и Арсаева. МВД Северной Осетии отчиталось об объявлении женщины в розыск. 9 февраля племянник Риммы Гаглоевой заявил, что на третьи сутки поиски не дали результатов.

По данным следствия, вечером 6 февраля 43-летний житель Ингушетии и 57-летняя жительница Северной Осетии на автомобиле марки Toyota Corolla серебристого цвета выехали из международного аэропорта Грозного и перестали выходить на связь. Днем 7 февраля автомобиль был обнаружен на юго-восточной окраине города Сунжа. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.2 ст.105 УК России (убийство двух или более лиц), сообщило следственное управление Следственного комитета по Ингушетии.

"Произведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружены и изъяты мобильные телефоны, гражданский и заграничный паспорт на имя мужчины, спортивная сумка и денежные средства в иностранной валюте. Допрошены близкие родственники потерпевших", - сказано в сообщении ведомства, опубликованном 9 февраля.