Родственник сообщил о безрезультатных поисках жительницы Северной Осетии

10 февраля 2022, 00:50

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Поиски жительницы Северной Осетии Риммы Гаглоевой, которая выехала на такси из аэропорта в Грозном, на третьи сутки не дали результатов, сообщил ее племянник Георгий Гаглоев.

Как писал "Кавказский узел", таксист Адам Арсаев из Ингушетии вечером 6 февраля вез пассажирку из Северной Осетии Римму Гаглоеву из аэропорта Грозного, а затем они перестали выходить на связь. Автомобиль Арсаева был найден неподалеку от границы Ингушетии и Чечни. Племянник Гаглоевой обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь в поиске пропавших. Глава Северной Осетии обсудил с главами соседних республик, а также с заместителем Генпрокурора России исчезновение Гаглоевой и Арсаева. МВД Северной Осетии отчиталось об объявлении женщины в розыск.

"Третьи сутки не отдыхаю... К сожалению, пока не можем никого ничем порадовать, успокоить. Нет пока никакой зацепки", - сообщил племянник жительницы Северной Осетии Риммы Гаглоевой Георгий Гаглоев на видео, которое он опубликовал вечером 9 февраля на своей странице в Instagram. Он поблагодарил всех, кто помогает ему в поисках тети и попросил не искажать его слова и не разжигать межнациональные конфликты вокруг ситуации. "Я не считаю, что мою тетю похитили ингуши, и не считаю, что мою тетю похитили чеченцы", - сказал он.

Георгий Гаглоев ранее сообщал, что его тетя "снимала сглаз с детей". "У нее было много посетителей из разных стран – начиная с Америки и Египта и заканчивая Россией", - привело 9 февраля его слова издание "Кавказ.Реалии"*.

Гаглоев также рассказал, что на следующий день после исчезновения силовик из Ингушетии сообщил родственникам Риммы, что она найдена, но он не может сказать, где она находится, а когда утром племянник пришел к следователям, ему сказали, что "такого разговора не было и быть не может".

Найденный близ Сунжи автомобиль был тщательно вымыт внутри и снаружи, в нем не было никаких отпечатков пальцев, кроме одного, но и тот был оставлен человеком в перчатке, сообщил также Гаглоев. По словам племянника жительницы Северной Осетии, они посмотрели и записи с камер видеонаблюдения, которые находятся на территории Ингушетии, и ничего не нашли, а чеченская сторона не дала доступ к видео со своих камер.

По версии следствия, 6 февраля примерно в 21.30 мск 43-летний житель Ингушетии и 57-летняя жительница Северной Осетии на автомобиле Toyota Corolla серебристого цвета выехали из международного аэропорта в Грозном в направлении Ингушетии. С этого времени сведения о них отсутствуют, об их местонахождении ничего не известно, сообщило следственное управление Следственного комитета по Ингушетии на своем сайте.

7 февраля около 14.00 машина жителя Ингушетии была обнаружена на юго-восточной окраине города Сунжа, из которого были изъяты мобильные телефоны, гражданский и заграничный паспорт на имя мужчины, спортивная сумка и валюта, говорится в сообщении ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц (пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ), отмечается в сообщении.

Сотрудник пресс-службы МВД по Ингушетии подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что ведомство "в установленном порядке проводит комплекс необходимых мероприятий по поиску пропавших граждан".