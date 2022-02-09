Меняйло отреагировал на исчезновение людей близ Сунжи

09 февраля 2022, 15:50

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Глава Северной Осетии обсудил с главами соседних республик, а также с заместителем Генпрокурора России исчезновение жительницы Северной Осетии и таксиста из Ингушетии. МВД Северной Осетии отчиталось об объявлении женщины в розыск.

Как писал "Кавказский узел", таксист Адам Арсаев из Ингушетии вечером 6 февраля вез пассажирку из Северной Осетии Римму Гаглоеву из аэропорта Грозного. Они перестали выходить на связь. Автомобиль Арсаева найден неподалеку от границы Ингушетии и Чечни. Племянник Гаглоевой обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь в поиске пропавших.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло обсудил с руководителями соседних республик ситуацию с пропажей жительницы республики и жителя Ингушетии, направлявшихся в Беслан из аэропорта Грозного, сообщила сегодня пресс-служба главы и правительства республики.

"Я уже переговорил по телефону с руководителями соседних республик - расследование дело взято на личный контроль и мной, и коллегами из Ингушетии и Чеченской республики. Налажено плотное взаимодействие правоохранительных структур всех трех регионов - все силы брошены на поиски пропавших", - приводятся в сообщении слова Меняйло.

Меняло также провел беседу с представителями фамилии Гаглоевых - Аланом и Бесиком Гаглоевыми, он сообщил им о том, какая работа проводится руководством республики и правоохранительными органами для поиска пропавших Сегодня же глава Северной Осетии обсудил происшествие с заместителем генерального прокурора РФ Андреем Кикотем, проинформировал сегодня "Интерфакс".

Георгий Гаглоев, племянник пропавшей, опубликовал сегодня на своей странице в Instagram сделанную ранее видеозапись, в которой его тетя передает приветы всем родным. "Родная, мы обязательно найдём тебя. Крепись, с нами весь мир. Я молю всевышнего и верю в то, что все получится. Все будет хорошо", - написал он.

МВД Северной Осетии сообщило сегодня о поиске жительницы Северной Алании Екатерины Джеиранидис. Она 6 февраля прилетела в аэропорт города Грозный из ОАЭ, сообщила родным, что едет домой на такси, но так и не приехала к родственникам, говорится в сообщении на сайте ведомства. Вечером 8 февраля ведомство опубликовало на своей странице сообщение о поиске Джеиранидис, сообщив ее приметы (рост 170-175 сантиметров, плотного телосложения, темные волосы до плеч), а также приложив к публикации на сайте ее фотографию.

По данным издания "Кавказ.Реалии"*, речь в сообщении МВД идет о Римме Гаглоевой.

Следком Ингушетии сообщил о начале доследственной проверки "на предмет совершения преступления, предусмотренного п. «ж» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение двух или более лиц)". По ее результатам будет принято решение о начале расследования уголовного дела, говорится в сообщении на сайте ведомства.

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