Заявление Лукашенко вызвало возмущение армянской оппозиции

10 февраля 2022, 06:36

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Сторонники оппозиционного "Национального демократического полюса" провели в Ереване акцию в защиту суверенитета страны. Протестующие раскритиковали заявление белорусского президента Александра Лукашенко о перспективах присоединения Армении к Союзному государству России и Белоруссии.

Молодежный блок оппозиционного движения "Национально-демократический полюс" 9 февраля провел акцию перед посольством Белоруссии в Ереване, передает корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на прямой эфир акции на странице движения в Facebook.

7 февраля в YouTube было опубликовано интервью президента Белоруссии Александра Лукашенко, в котором он рассказал, в том числе о перспективах расширения Союзного государства России и Белоруссии за счет присоединения ряда стран, входивших в Советский Союз. "Армении деваться некуда, вы думаете они кому-то нужны? Они уже увидели. Никол Воваевич [Пашинян] это увидел", - сказал, в частности, Лукашенко.

В акции, по оценке организаторов, приняли участие около 50 человек. Протестующие держали в руках армянские триколоры и флаги с символикой движения. Акция началась с конфликта с полицией. Активисты требовали убрать полицейскую машину, которую, по их мнению, силовики специально припарковали, чтобы препятствовать акции, но полицейские заявили, что машина обеспечивает безопасность и не мешает активистам.

Участники акции оставили у входа в посольство Белоруссии мешок с картошкой и мусором и несколько карикатур на белорусского президента.

Высказывание Лукашенко является оскорбительным высказыванием в отношении Армении, но должной реакции со стороны армянских властей не последовало, считает сторонница "Национально-демократического полюса" Маргарита Садоян. «МИД Армении должен был подать как минимум дипломатическую ноту с требованием принести извинения», - заявила в ходе акции Садоян.

Сторонник "Национально-демократического полюса" Ваагн Авагян считает, что заявление Лукашенко связано с намерениями России воссоздать Советский Союз. "Но армянский народ окажет сопротивление, сделает все возможное, чтобы не оказаться в этом союзе, потому что ценности, которые пропагандируются в рамках этого союза, чужды армянскому народу", - заявил он в ходе акции.

Если не будут принесены извинения, посольство Беларуси должно быть закрыто, считает представитель "Национально-демократического полюса" Альберт Багдасарян. «Но МИД [Армении] не способен дать сколько-либо достойный ответ», - сказал он на акции.

В повестке дня Армении не стоит вопрос членства в Союзном государстве, в самой Армении нет запроса на такую интеграцию, как не было и предложений со стороны России, отметил автор блога "Политическая география Южного Кавказа" на "Кавказском узле" Грант Микаелян. "Нынешний уровень интеграции взаимовыгоден и достаточен, предоставляя и Армении достаточные инструменты для развития на обозримую перспективу. Экономическая интеграция привела к ускорению экономического роста, и этот потенциал полностью лежит в рамках ЕАЭС. Союзное государство дополнительных перспектив в этом отношении не предполагает. Вместе с тем, Армения может оказаться в ситуации, когда от нее ничего не зависит, и вопрос о членстве Армении в Союзном государстве будет решаться помимо ее воли, в пакетном режиме вместе с другими странами. Эта ситуация ясно не просчитывается, но и исключать ее нельзя", - написал он в посте "Армении некуда деваться? Слова Лукашенко о Союзном государстве и перспективы Армении".

Правозащитники назвали заявление Лукашенко вызовом суверенности Армении

Заявление Лукашенко направлено против суверенитета Армении, сказано в обращении 18 правозащитных и общественных организаций.

Авторы обращения считают, что заявление белорусского президента созвучно заявлениям определенных политических кругов, которые выступают с утверждениями в контексте пропаганды восстановления российской или советской империи.

«Мы требуем от армянских властей жестко и однозначно отвечать на любые посягательства и угрозы на независимость и суверенитет Армении. Армянские власти обязаны приложить усилия, чтобы ни в самой Армении, ни за ее пределами никто не посмел посягать на Армению и ее народ», - сказано в обращении.

Обращение подписали журналистский клуб «Аспарез», Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи, Антикоррупционный центр Transparency International, Клуб общественной журналистики, Аналитический центр глобализации и регионального сотрудничества, Фонд открытого общества - Армения, образовательный центр «Во имя равных прав», «Защита прав без границ», «Диалог мира», Хельсинкская ассоциация Армении, Центр исследования прав человека, «Центр содействия общин», Дом прав женщин, «Пинк», Союз информированных граждан, Центр медиа инициатив, «Свободный гражданин» и Мартунинский женский общинный центр.

8 февраля посол Белоруссии Александр Конюк посетил МИД Армении, однако пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства не сообщила подробности визита. 9 февраля визит белорусского посла прокомментировал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе правительственного часа в парламенте. «Послу были переданы убеждения, что заявления Еревана и Минска друг о друге должны основываться на взаимном уважении и принципе суверенитета», - сказал Мирзоян.